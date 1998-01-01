تطبيق لمنع ظهور "تم العرض" في رسائل فيسبوك!

وكالات / سما /

سواء كنت من المستخدمين الراغبين بالحفاظ على الخصوصية أو لإجراءات العمل، تتوفر كل فترة أداة جديدة تسمح لمستخدمي فيسبوك التخلّص من تقارير قراءة الرسائل التي يتم إرسالها.

فعند وصول رسالة جديدة وفتحها، يتم إرسال تقرير للمُرسل يخبره بأن الرسالة تمت قراءتها مع عرض الوقت أيضاً، لذا يُمكن للمستخدمين الاستفادة من بعض الأدوات التي تمنع إرسال هذا النوع من التقارير.

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون تجربة تطبيق NoSeen for Facebook المجاني، لمنع ظهور تقرير "تم العرض" Seen بعد فتح الرسائل وقراءتها.

كما يتيح التطبيق لمستخدمي هواتف آيفون إمكانية الرد على الرسائل فضلًا عن إمكانية تصفحها دون ظهر تقرير "تم العرض".