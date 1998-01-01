طياران هنديان يتشاجران خلال رحلة

غرائب و عجائب

أوقفت شركة طيران هندية طيارين اثنين عن العمل بعدما تردد أن شجاراً وقع داخل قمرة القيادة خلال رحلة من لندن إلى مومباي، ما عرض حياة الركاب للخطر.

وأكدت «جيت إيرويز» أن «سوء تفاهم» وقع بين طاقم قمرة القيادة خلال الرحلة في أول أيام العام الجديد، بينما كان 324 راكباً على متن الطائرة.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن طياراً صفع زميلته نتيجة مشادة محتدمة خلال الرحلة، ما دفعها إلى مغادرة قمرة القيادة وهي تبكي. وأفاد التقرير بأن الأمر تطلب إقناع بقية طاقم الطائرة لزميلتهم بالعودة إلى قمرة القيادة. كما أضاف التقرير أن الطيار غادر القمرة أيضاً فترة قصيرة خلال المشادة، لتبقى أجهزة التحكم بلا مراقب، وهو انتهاك جسيم لقواعد سلامة الطيران.

وهبطت الطائرة بسلام في مومباي بعد ذلك بساعات.