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توفّيت بسبب شاحن هاتفها !

الأحد 07 يناير 2018 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
توفّيت بسبب شاحن هاتفها !



غرائب و عجائب

توفّيت سيدة فرنسية حامل (21 عاماً) في منزلها قرب مدينة غرونوبل، بسبب شاحن هاتفها، بحسب موقع "دايلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، فقد وجد رجلٌ فرنسي زوجته الحامل، فاقدةً للوعي ومغمورة بالمياه في حمام منزلهما، ليلة رأس السنة، فنقلها فوراً الى المستشفى، حيث تبيّن أنّها فارقت الحياة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أنّ السيدة توفّيت قبل أسبوعين من وضع طفلها، بعد تعرّضها لسكتة قلبية إثر صاعقة كهربائية قيل إنّها ناتجة عن شحن هاتفها في الحمام، على أن تستكمل التحقيقات في وقتٍ لاحق، بحسب موقع "The Local".

#الشاحن #الهاتف

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