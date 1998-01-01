حماس تثمن الموقف المسيحي الرافض لثيوفيلوس وتدعو الكنيسة لعزله

القدس المحتلة / سما /

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأحد، "الموقف الوطني الأصيل والمشرف للمسيحيين من أبناء شعبنا الفلسطيني البطل الذين وقفوا على قلب رجل واحد في مواجهة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وعملوا على منعه من الوصول إلى كنيسة المهد في بيت لحم للمشاركة باحتفالات الميلاد".

ورأت حماس "في الوقفة المشرفة للإخوة المسيحيين تجاه البطريرك المتورط في صفقات بيع أوقاف للكنيسة الأرثوذوكسية في القدس أو تأجيرها للاحتلال امتدادا للمواقف الوطنية النبيلة التي عهدناها لدى أبناء الطائفة المسيحية من أبناء شعبنا، وتعبيرا صادقا وصريحا عن تلاحم أبناء شعبنا مسلمين ومسيحيين في وجه المفرطين والمتواطئين مع المحتل الصهيوني".

ودعت الحركة في بيان لها جهاز القضاء الفلسطيني لتسريع الإجراءات القانونية والبت في القضايا المرفوعة ضد البطريرك ثيوفيلوس واتخاذ العقوبات الرادعة بحقه.

كما دعت الكنيسة الأرثوذكسية إلى الاستجابة العاجلة لمطالب رعاياها ومؤسساتهم الدينية بعزل البطريرك ثيوفليوس ورفع الغطاء الكنسي عنه.

وحاول العشرات من الفلسطينيين، السبت، منع كيوريوس ثيوفيليوس الثالث من زيارة كنيسة المهد ببيت لحم، للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي.

ورشق المشاركون موكب البطريرك بالبيض والأحذية، لدى مروره وسط بيت لحم متجهاً لكنيسة المهد؛ وذلك احتجاجاً على صفقات مشبوهة اتهم ثيوفيليوس بإبرامها مع جهات إسرائيلية "لبيع أو تأجير أوقاف وعقارات تابعة للكنيسة الأرثوذكسية".