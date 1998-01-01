الاتحاد الآسيوي يبرز الإنجاز التاريخي لفلسطين

رام الله / سما /

استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشاركة فلسطين الأولى في بطولة آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.

وأبرز الموقع الرسمي، مشوار فلسطين في التصفيات، حيث قدمت فلسطين عروضاً مميزة في التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة القارية المقررة في الصين، بعد أن أنهت منافسات المجموعة مُتفوقة على جارتها الأردن.

واستضافت فلسطين مباريات المجموعة الخامسة على أرضها في مدينة الخليل، وشهدت التصفيات واحدة من أكثر الجولات إثارة، بعد أن وجد المُضيفون أنفسهم متأخرين بنتيجة 0-2 أمام المنتخب الأردني في غضون 35 دقيقة فقط منذ بداية المباراة.

وكانت فلسطين قد افتتحت مبارياتها بنتيجة التعادل 2-2 أمام طاجيكستان، وبعد فوز الطاجيك على بنجلاديش 3-1 بساعات قبل مباراة فلسطين والأردن، وعلى ضوء ذلك فإن الهزيمة أمام المنتخب الأردني، كان من شأنه أن يجعل مهمة في غاية الصعوبة لحسم بطاقة التأهل للمنتخب الفلسطيني.

وقلّص المُضيفون النتيجة قبل الاستراحة بين الشوطين، وشهد الشوط الثاني من اللقاء قتالاً فلسطينيًا رائعًا، حيث أدى الضغط المستمر على المرمى الأردني إلى إحراز التعادل عبر محمود يوسف في الدقيقة 66.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تدخل الرمق الأخير، أخفق حارس مرمى المنتخب الأردني رأفت الربيع في إمساك كرة عالية من ركلة حرة عند الدقيقة 75، كان البديل بهاء وريدات بالمرصاد، ووضع الكرة في المرمى الفارغ، صانعًا الفرحة لأصحاب الأرض.

وسجل المهاجم محمود أبو وردة "هاتريك" خلال الفوز في الجولة الأخيرة على بنجلادش بنتيجة 3-0، لتحتل فلسطين صدارة المجموعة عن جدارة، وتحجز مكانها في نهائيات البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها.