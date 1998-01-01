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قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من مخيم العروب

الأحد 07 يناير 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من مخيم العروب شمال الخليل، وداهمت بيوتا في مدينة الخليل، وسلمت تبليغا لآخر من بلدة يطا.

وقال مراسلنا في الخليل، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت الشاب صافي أيمن الطيطي (22 عاما)، ونقلته لجهة غير معلومة، وداهمت منزل ذوي الشهيد خالد جوابرة وأجرت تفتيشات بمحتوياته.

كما اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل وداهمت منازل المواطنين، عُرف منها منزل الأسير نضال شحادة، في حين اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل وسلمت المواطن مهند تيسير موسى ربعي بلاغا لمقابلة مخابراتها.

#الاحتلال

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