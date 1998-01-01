انطلاق بطولة "التميمي" لطائرة الناشئين

غزة / سما /

أعلن اتحاد الكرة الطائرة عزمه إقامة بطولة لناشئي اللعبة مواليد (1999) فما فوق، والتي حملت اسم "أيقونة" القدس "عهد التميمي" وذلك في الثامن من شهر يناير الجاري، والتي ستنطلق في الـ(8) من الشهر الجاري، على صالة الشهيد القائد سعد صايل، والتي سيختتم بها الاتحاد أجندته التي وضعها ونفذها للموسم الحالي، وذلك بمشاركة (6) فرق.

وأكد السيد عبد السلام هنية نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة أن أسرة ومنظومة اللعبة ارتأت إطلاق اسم بطلة القدس، و"أيقونة" المقاومة السلمية فيها عهد التميمي ، قائلاً :" نحن كأسرة رياضية بشكل عام، والكرة الطائرة على وجه الخصوص لسنا بمنأى أو بعيدين عما يحدث في القدس، والتي نعتبرها بما لا يدع مجالاً للشك أنه قضيتنا الأولى والأبرز والأهم على الطلاق، وهي عاصمة فلسطين التاريخية والأبدية، ولا شيء يمكن أن يحل محلها".

وأضاف :"الأسرة الرياضية جمعاء في كل العالم وجهت رسائلها التضامنية المتنوعة والمختلفة، والتي عبرت خلالها وبطرق مختلفة عن تضامنها مع القدس والقضية، والشعب الفلسطيني بشكل عام، ونحن من منطلق حرصنا تابعنا هذا الأمر باهتمام وعناية كبيرة، ورصدنا كم وحجم عملية الانتشار الكبير في العديد من الملاعب العالمية، وحتى ما قام به أبرز نجوم العالم على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وندرك جدياً أهمية هذا الحراك، والذي ارتد بشكل إيجابي على القضية في الكثير من النواحي، ونجح بتوجيه رسائل قوية للاحتلال، إضافةً للجانب الأمريكي صانع القرار، بأن أبناء الشعب الفلسطيني ليسوا وحدهم في هذه المعركة الطويلة، والتي لا بد وأن ننتصر بها في نهاية المطاف،

وأكمل السيد هنية قائلاً :"وبمساعدة هؤلاء النجوم الأعزاء جداً على قلوبنا، والذين قاموا بأفعال نجُلها ونُقدرها ونحترمها، ولها في قلوبنا بالتأكيد مكاناً خاصاً كان لنا سوياً ردود أفعال قوية كأسرة رياضية، سواء محلية أو عالمية، وسعداء جداً بما تم إنجازه على أرض الواقع من خلال هذا الحراك الضخم الذي هز أركان العالم الحر، وسنبقى نواصل ونقدم كل ما نستطيع، من أجل أن نوصل كلمتنا إلى جميع أطراف العالم، وبأننا ماضون في مساعينا الجادة من أجل الوقوف في وجه هذا القرار الظالم، لذلك أهدينا اسم هذه البطولة والكأس، لبطلة طفلة صغيرة، كانت أحد عناوين المقاومة والصمود في مدينة القدس، رفقة الآلاف من أبناء شعبنا وعلى اختلاف أمكان تواجدهم".

وفيما يتعلق بتفاصيل البطولة فنياً، أكد السيد إيهاب كحيل أمين السر الاتحاد أن لجنة المسابقات فتحت أبوابها لفرق الأندية الراغبة بالمشاركة في البطولة، والتي أبدت (6) منها موافقتها ورغبتها بالمشاركة في البطولة، والتي ستقام بنظام مجموعتين، بحيث يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، وبعدها سيتم إقامة مربع ذهبي لتحديد أصحاب المراكز الفائزين.

والفرق الستة المشاركة هي: (الرباط، خدمات جباليا، نماء، شباب جباليا، اتحاد بيت حانون الرياضي، الرباط، نماء، والصداقة).

وتفتح البطولة بلقاءين يجمعان يوم الإثنين ما بين الرباط، وخدمات جباليا، الساعة الرابعة والنصف عصراً، والثاني يجمع ما بين شباب جباليا، ونماء، الساعة الخامسة والنصف من بعد المغرب.

وأكد السيد كحيل أن البطولة ستستمر لما يقارب الشهر، على أن تقام جميع مبارياتها على صالة الشهيد القائد سعد صايل.