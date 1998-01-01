زيدان: الريال لا يحتاج حارس مرمى

وكالات / سما /

اكد الفرنسي زيدن الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه لا يحتاج حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم التقارير التي تؤكد اقتراب كيبا أريزابالاغا حارس أتلتيك بيلباو من الانتقال إلى "الملكي".

ويضم الريال في صفوفه كيلور نافاس كحارس أساسي، وكيكو كاسيا حارسا احتياطيا، ولوكا زيدان نجل المدرب الفرنسي حارسا ثالثا، علما أن الأخير يعاني من إصابة في الوقت الحالي، ويشغل موحا راموس حارس الشباب مركزه في الفريق الأول.

وقال زيدان: "أنا كمدرب لا أحتاج لحارس مرمى الآن، إذا حدثت تغييرات في يونيو المقبل وجلسنا وتحدثنا، ربما ستكون هناك مواقع نحتاج لتعزيزها".

وأضاف: "في الوقت الحالي لا أرى أن هذا يعدّ ضروريا، لذلك لن أتحدث عن اللاعبين الذين لا ينتمون لريال مدريد احتراما لفريقي".

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيغو اليوم الأحد، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.