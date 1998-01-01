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كونتي يرد مجدداً على مورينيو ويصفه بـ “المنافق”

الأحد 07 يناير 2018 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كونتي يرد مجدداً على مورينيو ويصفه بـ “المنافق”



وكالات / سما /

واصل أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي حربه مع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد التي بدأت منذ أيام بعد أن وصف الأخير المدرب الإيطالي بالمهرج.

وكان كونتي قد رد على تصريحات مورينيو الأولى وذكره بالتصرفات المريبة التي كان يقوم بها، ليرد مورينيو مجدداً يوم أمس ويقول له “على الأقل أنا لست متهماً بالتلاعب في النتائج”، في إشارة إلى القضية التي تورط بها كونتي عندما كان مدرباً لسيينا في الدوري الإيطالي.

ولم يتردد كونتي في الرد مجدداً على مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، حيث قال “كان رجلاً صغيراً في الماضي، وما زال رجلاً صغيراً في الحاضر، وسيبقى رجلاً صغيراً في المستقبل”.

وتابع “إنه مستمر على نفس الفعل، أتذكر أنه قام بالإساءة لرانييري لأنه لا يجيد تكلم اللغة الإنجليزية، وعندما تم إقالة رانييري ارتدى قميص باسمه، إنه شخص منافق”.

وقام أحد الصحفيين بسؤال كونتي إن كان جاهزاً لمواجهة مورينيو في أولد ترافورد في 24 من فبراير القادم، وأجاب “نعم أنا جاهز، لكن لا اعتقد أنه سيكون جاهزاً”.

#كونتي #مورينيو

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