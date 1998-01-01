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رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع فيليب كوتينيو

الأحد 07 يناير 2018 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع فيليب كوتينيو



وكالات / سما /

أعلن برشلونة الإسباني ضم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي, خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحّب برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بكوتينيو, من خلال مقطع فيديو قصير لخزانة داخل غرف ملابس الفريق، وهي تفتح وبداخلها قميص باسم اللاعب.

ووفقا لتقارير صحافية إسبانية, فإن قيمة الصفقة تبلغ 120 مليون يورو, بالإضافة لـ40 مليون يورو متغيرات.

يشار إلى أن كوتينيو غادر إنجلترا نحو برشلونة خلال الساعات الماضية, تمهيدا لخضوعه للكشف الطبي قبل توقيع العقود.

#كوتينيو #برشلونة

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