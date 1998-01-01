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كبير الحاخامات الشرقيين في اسرائيل يعارض "قانون إعدام منفذي العمليات"

الأحد 07 يناير 2018 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كبير الحاخامات الشرقيين في اسرائيل يعارض "قانون إعدام منفذي العمليات"



القدس المحتلة / سما /

عارض إسحاق يوسف، كبير الحاخامات لدى السفارديم (اليهود المتدينين الشرقيين) في إسرائيل، قانون فرض عقوبة الإعدام على منفّذي العمليات الفلسطينيين، الذي يعرف بتسميته "قانون الاعدام للمخربين" والذي مر بالقراءة التمهيدية في الكنيست قبل عدة أيام.

وأحرج هذا الموقف كتلة "شاس" للمتدينين الشرقيين في الكنيست التي صوتت لصالح مشروع القانون، خصوصا في ظل امتناع كتلة "يهدوت هتوراه" للمتدينين الغربيين عن التصويت لصالح مشروع القانون، "إلى حين استشارة المرجعيات الدينية"، خشية من تضارب مشروع القانون مع الشريعة اليهودية.

ويعتبر الحاخام يوسف، نجل عوفاديا يوسف الحاخام الأكبر السابق لليهود الشرقيين، مقرّبا جدا من القيادة السياسية لحركة "شاس".

وأعرب الحاخام يوسف في عظته الأسبوعية في القدس، السبت، عن خشيته من تطبيق القانون على اليهود، قائلا: "بحال فُرضت لا سمح الله، عقوبة الإعدام، فإن يهودا سيُقتلون، وهذا منافٍ للشريعة، لا يوجد أي سلطة كهذه في الشريعة".

وتطرق الحاخام أيضا لإمكانية فرض عقوبة الإعدام على غير اليهود، فقال "فكّروا إذا فرضت محكمة، عقوبة الإعدام على مخرب يدعى محمد، كم من الضجيج سيحدث في العالم، من إصدار القرار وحتى تنفيذه؟، حينها سيكون اليهود في فرنسا وإسبانيا وكل الأماكن، عُرضة للخطر".

وأوضح يوسف أن "جميع الشخصيات الأمنية يقولون إنه ليس في القانون أي منفعة، الأمر غير مرتبط بيمين أول يسار، جميع الحاخامات عارضوا عقوبة الإعدام".

#كبير الحاخامات الشرقيين #إعدام #منفذي العمليات

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