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الاحتلال: ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

الأحد 07 يناير 2018 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة



عرب 48

تشير البيانات الميدانية للجيش الإسرائيلي لعام 2017، والتي نشر ملخصها، اليوم الأحد، إلى ارتفاع في عدد قتلى الإسرائيليين والجرحى على الرغم من تراجع عدد العمليات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما لوحظ ازدياد في عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة، وكذلك ارتفاع في قيمة الأموال المصادرة من الفلسطينيين والتي بلغت نحو مليون شيكل.

أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع في عدد القتلى بصفوف جنوده ومستوطنيه العام الماضي، رغم تراجع معدل تنفيذ عدد العمليات في الضفة والقدس.

ووفقا لإحصائيات صادرة عن الجيش، فإنه وفي عام 2017، وقعت 99 عملية قتل فيها 20 إسرائيليا، وأصيب حوالي 169، مقارنة مع 269 عملية في عام 2016 قتل فيها 17 إسرائيليا وأصيب 263 آخرين.

بالمقابل، أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع أعداد الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه جنوب البلاد خلال العام المنصرم 2017 مقارنة بالأعوام السابقة.

وحسب إحصائية الجيش، أطلق 35 صاروخا على إسرائيل، معظمها سقطت في مناطق مفتوحة، في حين سقط عشرة في مناطق مأهولة أو تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.

ووفقا لبيان الجيش فان معظم هذه الصواريخ تم إطلاقها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مقابل 15 صاروخا أطلقت في عام 2016 و21 صاروخا في عام 2015، وحوالي 5 آلاف في عام 2014.

كما اعترف جيش الاحتلال، أن الطيران الحربي قصف 59 هدفا للمقاومة خلال العام المنصرم، فيما أكد أن قواته قامت بمصادرة أكثر من 10 مليون شيكل من الفلسطينيين، خلال عمليات دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، بزعم أن هذه الأموال وظفت لعمليات "عدائية وإرهابية"، على حد تعبير الاحتلال.

ووفق الإحصائية، فإن جيش الاحتلال اعتقل 3617 فلسطينيا في عام 2017 مقارنة مع اعتقال 3143 فلسطينيا في عام 2016.

كما أغلقت قوات الجيش 42 ورشة ومخرطة زعم أنها لصنع الأسلحة في الضفة وتم مصادرة 455 قطعة سلاح، إضافة لمصادرة 10061120 شيكل خلال عام 2017 ادعى أنها كانت مخصصة لدعم العمليات وعائلات المنفذين

#قتلى #صواريخ #اسرائيليين

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