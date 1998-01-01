جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الاستخبارات الإسرائيلي : "الأونروا" تديم قضية اللاجئين

الأحد 07 يناير 2018 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاستخبارات الإسرائيلي : "الأونروا" تديم قضية اللاجئين



القدس المحتلة / سما /

قال يسرائيل كاتس، وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلية، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تديم قضية اللاجئين الفلسطينيين وأن القرار الأميركي بشأن تقليص مساعداتها لا لبس فيه وهو قرار بالاتجاه الصحيح.

واعتبر كاتس في حديث للقناة العبرية العاشرة، أن مصلحة إسرائيل العليا بشأن قضية اللاجئين تتمثل في بقائهم بمناطق وجودهم وأن هذا هو الحل الوحيد والأمثل لهذه القضية.

وعلق على القرار الأميركي بشأن تقليص المساعدات التي تقدمها واشنطن لهذه الوكالة الاممية بابتسامة وقال "هذا قرار أميركي خالص لا دخل لإسرائيل فيه"، مشيدا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفه بـ "المعجزة" لجهة علاقاته مع إسرائيل.

#وزير الاستخبارات الإسرائيلي #لأونروا #اللاجئين

أخبار ذات صلة

الأونروا توزّع كسوة الشتاء على الأطفال الأكثر هشاشة من اللاجئين

بشارة الراعي - ارشيف

البطريرك الماروني "الراعي" يدعو لرحيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

اونروا - غزة

طالع الاسماء والموعد .."الأونروا" تتنشر أسماء المرشحين لوظيفة مدرس

الحكومة

الحكومة تستنكر حملة اسرائيل ضد "الأونروا" وتدعو لمنع شغلها مقعد دائم في مجلس الامن

اسامة القواسمي - ارشيف

القواسمي لـ" سما": القيادة تعمل بتنسيق كامل وتام مع الاشقاء الاردنيين حول قضية الاقصى

القناة العاشرة: تهديدات القسام للجيش الإسرائيلي "آتت أكلها"

الأكثر قراءة اليوم

اعتقال الرئيس الايراني السابق أحمدي نجاد

الادارة الامريكية توضح موقفها بشأن ما أثير حول المساعدات لوكالة "الاونروا "

4 دول ستشن حربًا عالمية ثالثة على أمريكا

وفاة إمام مصري فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت

تفاقم أزمة كهرباء غزة و حتى الان لم يتم تحويل الـ"٥٠ ميجا وات للشركة

تعرف على وحدة الاغتيالات “ريمون” بالموساد.. عدد أفرادها 40 فقط منهم 5 نساء

وزير الخارجية السعودية يمازح الطيّار: هل ستأخذنا إلى تل أبيب ؟ (فيديو)

الأخبار الرئيسية

مدارس الاونروا - غزة

هارتس : التقليصات الامريكية في تمويل "الاونروا" ستؤدي الى فصل 12 الف مدرس في غزة والضفة

ترامب وستيف بانون

بموافقة نتنياهو: “عقل” ترامب نصحه بـ”إغراق” الأردن ومصر.. ما علاقة غزة والضفة ؟

كهرباء غزة - ارشيف

مصادر لـ"سما" : اسرائيل توافق على تزويد غزة بالـ 50 ميجاوات صباح اليوم الاحد بعد حل الاشكاليات الفنية

فتح - ارشيف

في بيان دراماتيكي ..فتح :سنشعل الارض تحت اقدام الصهاينة في كل بقاع الأرض

الأونروا

نتنياهو يدعم خفض تمويل "الأونروا" لكن .. ؟

الاتصالات الفلسطينية