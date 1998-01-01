وزير الاستخبارات الإسرائيلي : "الأونروا" تديم قضية اللاجئين

القدس المحتلة / سما /

قال يسرائيل كاتس، وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلية، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تديم قضية اللاجئين الفلسطينيين وأن القرار الأميركي بشأن تقليص مساعداتها لا لبس فيه وهو قرار بالاتجاه الصحيح.

واعتبر كاتس في حديث للقناة العبرية العاشرة، أن مصلحة إسرائيل العليا بشأن قضية اللاجئين تتمثل في بقائهم بمناطق وجودهم وأن هذا هو الحل الوحيد والأمثل لهذه القضية.

وعلق على القرار الأميركي بشأن تقليص المساعدات التي تقدمها واشنطن لهذه الوكالة الاممية بابتسامة وقال "هذا قرار أميركي خالص لا دخل لإسرائيل فيه"، مشيدا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفه بـ "المعجزة" لجهة علاقاته مع إسرائيل.