أطباء فلسطينيون يطلقون حملة لمقاطعة المنتجات الطبية الإسرائيلية في تركيا‎

اسطنبول/وكالات/

أطلق تجمع الأطباء الفلسطينيين في تركيا، حملة لمقاطعة المنتجات الطبية الإسرائيلية في تركيا.

وجاء الإعلان عن الحملة المذكورة، خلال لقاء ثقافي عقده تجمع الأطباء الفلسطينيين في تركيا، بمقر نقابة الأطباء التركية في إسطنبول.

وخلال اللقاء قدّم رئيس التجمع د. محمد أبو الشيخ، عرضاً تعريفياً بحملة مقاطعة المنتجات الطبية الإسرائيلية في تركيا. حيث وضّح فيه حجم التجارة الإسرائيلية في تركيا، وأعلن أيضاً أسماء شركات الأدوية والمنتجات الطبية لإسرائيلية التي تنشط في السوق التركي.

وقدّم أبو الشيخ شرحاً للخطوات التي سيتبعها تجمع الأطباء لتعميم المقاطعة وضمان استمراريتها ونجاحها.

من جهته قدّم أ. أنس زين الدين محاضرة بعنوان "بيت المقدس وفلسطين في القانون الدولي" ذكر فيها حججاً قانونية مهمة تضحد الأكاذيب الصهيونية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية.

وأوضح زين الدين بطلان أي قرار بفتح أي سفارة في شرقي بيت المقدس أو غربها لاعتبارها منطقة محتلة بحسب القانون الدولي، على حد قوله.

وكان من بين المشاركين في اللقاء د. جمال عبد السلام المدير التنفيذي لائتلاف النقابات الدولي لنصرة القدس وفلسطين، وأ. محمد مشينش رئيس مؤتمر فلسطينيي تركيا.

كما تخلل اللقاء جمع توصيات الأطباء المشاركين بخصوص سبل إنجاح حملة المقاطعة.

واختتم التجمع لقاءه بالتأكيد على استمراره في تحديد وفضح الشركات التي تتاجر بالمنتجات الطبية الإسرائيلية في تركيا، وأنه سيسعى لنشر قوائم موثقة بهذه المنتجات بين الأطباء والصيادلة الأتراك.