كتاب” نار وغضب” الامريكي: محمد بن سلمان ابلغ كوشنر..” أنا رسغ يدكم .. ويمكنكم الاعتماد علي

لندن /وكالات/

ازداد على نحو كبير خصوصا في الوسطين السياسي والثقافي العربي الجدل حول الكتاب المثير الذي تسبب بضجة عالمية بعنوان”نار وغضب داخل الولايات المتحدة” خصوصا وان الكتاب يتضمن شروحات مفصلة لها علاقة بالعهد الجديد في السعودية والقضية الفلسطينية.

في المساحة العربية من الكتاب واستنادا إلى رصد خاص تابعته رأي اليوم يصف الكتاب مباشرة العبارة التي استخدمها الأمير محمد بن سلمان عندما كان وليا لولي العهد عن دوره وإستعداده خلال مقابلته الأولى المهمة مع صهر الرئيس الامريكي جاريد كوشنر عندما وصف الامير نفسه بأنه “الرسغ الذي يمكن ان تعتمد عليه اليد الأمريكية” قائلا ..” انا رسغكم ويمكنكم الإعتماد تماما علي”.

بالنسبة لخبراء الترجمة المفردة التي استعملها بن سلمان في السياق تستعمل عندما يريد احدهم ان يصف نفسه ب”الساعد الأيمن” لأي شخص آخر.

في موقع آخر من الكتاب ثمة نقاشات وقرائن على ان العهد السعودي الجديد سيجمع بطريقة خاصة “أموال كافية” للإنفاق على تفاصيل بناء ما سمي ب”صفقة القرن” ضمن الحل الاقليمي لصراع الشرق الأوسط.

وانطوت مطالبة بن سلمان بتوفير المبلغ الكافي على تفويض يمكن ان يفهم منه تبرير خطوتين برزتا لاحقا وهما اعتقالات الأمراء في فندق الريتز الشهير وتحصيل عشرات المليارات من شخصيات سعودية نافذة تحت عنوان مكافحة الفساد إضافة للضرائب التي فرضت على السعوديين مع رفع اسعار المحروقات.

بالنسبة لخبير سياسي بارز فأن القيمة الاساسية والاهم في الكتاب انه تحدث عند طباعته قبل اربعة اشهر تقريبا عن “أحداث وقرارات” إتخذت فعلا لاحقا مما ميز مستوى المصداقية في النقاشات التي فضحها الكتاب علما بان الكتاب يقول وفي خمسة مواقع على الاقل بان “صفقة القرن” التي شكك كثيرون وخصوصا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وجودها هي “أمر واقع″ لإن عبارة”صفقة القرن” وردت خمس مرات على الاقل في 17 فقرة بالكتاب خصصت تماما للقضية الفلسطينية ومرتين من الخمسة كانت تقترن بحديث عن “تسوية تاريخية” او ” الحل الاقليمي”.