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الإحتلال: إطلاق 35 صاروخا من غزة على إسرائيل خلال 2017

الأحد 07 يناير 2018 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحتلال: إطلاق 35 صاروخا من غزة على إسرائيل خلال 2017



القدس المحتلة/سما/

كشف جيش الاحتلال الاسرائيلي عن ارتفاع اعداد الصواريخ وقذائف الهااون التي اطلقت من قطاع غزة باتجاه اسرائيل خلال العام المنصرم 2017 مقارنة بالاعوام السابقة .

ووفق احصائية نشرها المتحدث باسم الجيش ونقلتها المواقع العبرية فانه وفي عام 2017، أطلق 35 صاروخا على إسرائيل، معظمها سقطت في مناطق مفتوحة، في حين سقط عشرة في مناطق ماهولة أو تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية.ووفقا لبيان الجيش فان معظم هذه الصواريخ تم إطلاقها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مقابل 15 صاروخا اطلقت في عام 2016 و 21 صاروخا في عام 2015.

#الاحتلال الاسرائيلي #صواريخ #غزة

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