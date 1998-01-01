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عشقي: الوليد بن طلال سيخرج قريبا من مكان احتجازه في فندق “ريتز كارلتون” قريبا

السبت 06 يناير 2018 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشقي: الوليد بن طلال سيخرج قريبا من مكان احتجازه في فندق “ريتز كارلتون” قريبا



القاهرة ـ سبوتنيك-

 كشف الخبير الاستراتيجي السعودي اللواء أنور عشقي، أن رجل الأعمال البارز المحتجز بتهم تتعلق بالفساد، الأمير الوليد بن طلال، سيخرج قريباً من مكان احتجازه في فندق “ريتز كارلتون” بالعاصمة السعودية الرياض، وكذلك معظم من تبقوا في الحجز؛ نافيا وجود خطط لدى السلطات لتحويل المحتجزين بالفندق إلى سجن “الحاير” المخصص للإرهابيين وعتاة المجرمين.
وقال الجنرال السعودي المقرب من دوائر صنع القرار في المملكة، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت، “لن يتم نقل أحد من المحتجزين في الريتز إلى سجن الحاير. أكثرهم تم تسوية مسائلهم، ومنهم من خرج ومنهم من سيخرج خلال أيام”.
وأشار عشقي إلى وجود اتفاق مع الوليد بن طلال، وجاري البحث في مسألة إخراجه من الفندق، وإنهاء المسألة بالكامل.
وبالنسبة لوزير المالية الأسبق والمستشار وفي الديوان الملكي السابق وزير الدولة الحالي، إبراهيم العساف، أوضح عشقي “تم تسوية أمره وعاد إلى عمله في الحكومة”، موضحاً أن الوزير العساف لم يثبت بحقه أي تهم تشير إلى تقبل الرشى أو الاختلاس عندما كان في منصبه الوزاري السابق.
يأتي ذلك بعد ورود معلومات عن عودة فندق “ريتز كارلتون” بالعاصمة الرياض إلى نشاطه المعتاد، الشهر المقبل، وإخلائه من نزلائه الحاليين الموقوفين على خلفية شكوك بالفساد المالي والإداري.
ونفذت السلطات السعودية حملة اعتقالات لشخصيات عامة وخاصة ذات نفوذ كبير في المملكة، على خلفية شبه بالفساد المالي والإداري؛ وذلك منذ صدور الأمر الملكي بإنشاء “لجنة عليا لمكافحة الفساد”، في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وألقت السلطات القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، وكذلك على رجال أعمال مشهورين، على خلفية التهمة ذاتها.
وقبل فترة أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في “الريتز″، وذلك بعد “تسوية” مالية، لم تذكر قيمتها؛ كما وأفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة؛ وذلك بعد “ثبوت براءته”.

#انور عشقي #محمد بن سلمان #الوليد بن طلال #"ريتز كارلتون" #السعودية

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