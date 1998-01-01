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مصادر لـ"سما" : اسرائيل توافق على تزويد غزة بالـ 50 ميجاوات صباح الاحد بعد حل الاشكاليات الفنية

السبت 06 يناير 2018 11:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر لـ"سما" : اسرائيل توافق على تزويد غزة بالـ 50 ميجاوات صباح الاحد بعد حل الاشكاليات الفنية



غزة/خاص سما/

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما" ان الجانب الاسرائيلي ابلغ السلطة الفلسطينية رسميا بان الـ 50 ميجاوات من الخط الاسرائيلي المغذي لغزة سيتم تزويدها للشبكة صباح الاحد لتصبح كمية الكهرباء الواصلة الى القطاع 120 ميجاوات.

واوضحت المصادر انه قد تم حل كافة الاشكاليات التقنية والمالية وان التاخير لم يكن من قبل الجانب الفلسطيني وان السلطة وجهت رسالة رسمية للجانب الاسرائيلي يطالبه باعادة الـ 50 ميجاوات التي تم تخفيضها قبل شهور بناء على طلب السلطة.

وكان القائم بأعمال سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم قال في تصريح صحفي السبت انه حتى الان لم يتم تحويل ال٥٠ ميجا وات من الكهرباء المخصصة لقطاع غزة.

وقال ملحم انهم في سلطة الطاقة ارسلوا كافة الأوراق والملفات اللازمة للجانب الاسرائلي لإعادة الكهرباء، مشيرا الى انهم حتى الان ينتظرون الرد.

#غزة #كهرباء #السلطة الفلسطينية #اسرائيل

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