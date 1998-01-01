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من هو الأمير السعودي الذي تزعّم تجمهرا أمام قصر الحكم وأسباب اعتقاله

السبت 06 يناير 2018 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو الأمير السعودي الذي تزعّم تجمهرا أمام قصر الحكم وأسباب اعتقاله



الرياض /وكالات/

تفاجأ السعوديون اليوم السبت، بنبأ اعتقال 11 أميرا دفعة واحدة إثر اعتراضهم على قرار حكومي، يقضي بتوقف الدولة عن دفع فواتير كهرباء وماء قصور الأمراء.

واختلفت الآراء بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية الأمير السعودي الذي قاد التجمهر أمام قصر الحكم في الرياض اليوم السبت، والأسباب التي دفعت السلطات إلى القبض عليه هو و11 أميرا آخرين.

وذكرت وسائل إعلام سعودية بأن المعتقل هو ابن الأمير سعود بن فيصل بن تركي خلافا لما راج بين معلقين سعوديين بأنه من ذرية سعود الكبير، جد الأمير تركي بن سعود الكبير الذي نفذ بحقه القصاص(الإعدام).

وحول ملابسات اعتقال مجموعة الأمراء، تداول مغردون وناشطون سعوديون عده روايات مختلفه قالوا إنها كانت السبب في القبض عن الـ11 أميرا في المملكة.

ورجح أغلب المغردين الرواية التي نقلتها صحيفة "سبق" السعودية عن السلطات، والتي قالت إن الأمراء اعتقلوا لأنهم تظاهروا أمام قصر الحكم في الرياض، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد فاتورة الكهرباء والمياه عن الأمراء، إضافة إلى مطالبتهم بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

بينما طرح مغردون آخرون رواية ثانية فسرت اعتقال الأمراء لأسباب تعود "لاعتراضهم على حملة الاعتقالات لأقاربهم من الأمراء وتغييب ولي العهد السابق محمد بن نايف، وليس بسبب الفواتير"

بينما تسآل مغرد آخر عما إذا كانت "الأوامر الملكية" تمثل بداية انشقاقات في الأسرة الحاكمة.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

#امراء #محمد بن سلمان #السعودية #احتجاجات

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