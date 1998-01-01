الجبير يقضي ليلة مع أصهاره في الأردن

عمان / وكالات /

قضى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ليلة الجمعة الماضي، وسط مضارب قبائل بني صخر الأردنية أصهاره، وذلك قبيل اجتماع الوفد الوزاري العربي.

وبحسب ما ذكر موقع "عمون" الإخباري الأردني، فإن "الجبير تناول العشاء مساء الجمعة، في منزل صهره الشيخ مشعل دحام الفايز".

وأشار الموقع إلى أن "الجبير عاد مرة أخرى اليوم السبت إلى أنسابه، مع عائلته بعد أن شارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب والتقى الملك عبدالله في قصر الحسينية في دابوق".

وأكد الجبير قبيل وصوله لبيت أنسابه على عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بالمملكة العربية السعودية، واصفا إياها بـ"علاقات استراتيجية أسرية اجتماعية متينة".

يذكر أن الجبير شارك اليوم في لقاء وزاري عربي، عقد في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، ضم وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والإمارات وفلسطين والمغرب، بشأن القدس.