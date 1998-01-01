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غزة: كمية الأمطار التي هطلت تعادل 45 % من المعدل السنوي

السبت 06 يناير 2018 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: كمية الأمطار التي هطلت تعادل 45 % من المعدل السنوي



غزة / سما/

ذكرت بلدية غزة أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة خلال اليومين الماضيين بلغت نحو ( 36) ملم فيما بلغت الكمية منذ بدء موسم الشتاء الحالي نحو (150) ملم وهي تعادل نحو (45% ) من الكمية السنوية مقارنة بالمعدل الطبيعي لهطول الأمطار.

وكانت لجنة الطوارئ قد استبقت المنخفض الجوي وتفقدت كافة مصارف مياه الأمطار لاسيما في المناطق المنخفضة من المدينة للتأكد من جهوزيتها لاستقبال كميات متزايدة من مياه الأمطار التي تساقطت على المدينة ليلة أمس وصباح اليوم الجمعة .

كما نشرت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قبل بدء المنخفض عبر وسائل الإعلام المختلفة وصفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي خاصة (فيسبوك)، إرشادات لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع المنخفض الجوي، شملت عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تؤدي لانسداد مصارف مياه الأمطار، وكذلك أهمية المحافظة وعدم العبث في أغطية مناهل الصرف الصحي حتى تتسرب النفايات إليها وتؤدي إلى طفحها .

وكانت لجنة الطوارئ قد وضعت خطة للعمل في أوقات الأزمات والطوارئ منذ بدء فصل الشتاء، تم بموجبها تقسيم المدينة إلى أربعة مناطق وتكليف فريق عمل لكل منطقة للتعامل بأقصى سرعة ممكنة مع أي مشكلة وحل الشكاوي التي ترد من المواطنين عبر بوابات التواصل الإلكترونية الخاصة بالبلدية ورقم وحدة الشكاوي 115 .

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