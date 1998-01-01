جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

حماس وإيران.. لقاء في منتصف الطريق..مصطفى أبو السعود

السبت 06 يناير 2018 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



من جماليات الفكر السياسي لحركة حماس أنها حركة تحرر وطنية، وتسعى لتوثيق علاقاتها مع الكل الإسلامي والعربي والإنساني؛ لإعادة صياغة القضية الفلسطينية في نفوسهم بأن فلسطين ليست أرضا مجردة من الاعتبارات المقدسة, فطرقت كل الأبواب طلبا للدعم والنصرة، دون أي شروط مسبقة للداعم.

فتحت بعض الدول صدرها لحماس، فقدمت لها كل ما تحتاج، خاصة في المجال العسكري الذي كان لإيران الدور الأكبر فيه، وهذا أكده الكثير من المسؤولين في حماس وفي إيران. وقد خضعت علاقة حماس بإيران لنظرية المد والجزر، بسبب اختلاف الرؤي تجاه بعض القضايا.. تراجعت لكنها لم تنقطع.

لم تتلقف الأنظمة العربية وصول العلاقة بين حماس وإيران لأدنى درجاتها تلقفاً ايجابياً، بل تمادوا في ظلم حماس، وقذفوها عن قوس واحدة بأبشع الأوصاف، إلا تركيا وقطر، حيث كان لهما دور كبير في دعم حماس على المستوى السياسي والمالي والإنساني والإعلامي، فأصبحت قطر مقر إقامة قادة حماس، وأصبحت تركيا كما الحبشة في عهد النبوي ملجأ المظلومين.

الآن، وبعد حدوت تغيرات دولية وإقليمية، بدأت علاقة حماس بطهران تتحسن وظهر ذلك من خلال زيارات عديدة لوفود رفيعة المستوى من حماس لإيران، واستعداد إيران لمساعدة حماس بكل شيء، حيث قال مسؤول إيراني: "أي مساعدة تطلبها حماس سنلبيها، ونحن نعتبرها جزءا من المقاومة، وكذلك ما صرح به قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، والذي امتدح فيه قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، واصفاً إياه بأنّه مُحِبّ لفلسطين منذ زمنٍ بعيد، ومستعدّ لتقديم العون العسكري المباشر لإنقاذ مدينة القدس من مخططات التهويد.

هذه التصريحات وهذا التقارب أزعج الأنظمة العربية، خاصة بعد أن ظن هذا البعض أن ابتسامات مصر في وجه حماس وانفتاحها عليها، ودخولها بقوة على خط المصالحة الفلسطينية، قد يكبل يد حماس ويجعلها رهينة السياسة المصرية، ويحدد لها من تكره ومن تحب، ويبعدها عن حلفائها وأصدقائها، ويمنعها من فتح أو نسج علاقات جديدة.

ربما كانت تصريحات يحيى السنوار - كما يرى البعض - قد أخطأت التوقيت، أو ليست في زمانها الصحيح، لكنّ السؤال المطروح الذي لم يجد أصحابه جواباً حتى اللحظة: لماذا حرامٌ على حماس التقارب والالتقاء في منتصف الطريق مع أي دولة تريد مساعدة المقاومة ضد الاحتلال دون شروط، وحلالٌ على كيانات فلسطينية وعربية أخرى التقارب والتماهي والانسجام التام مع فلسفة أمريكا وإسرائيل التي تقتل وتدمر وتغير معالم التاريخ والجغرافيا في فلسطين، والتي كان آخرها تصويت حزب الليكود بإعلان السيطرة الإسرائيلية على الضفة؟

لا أرى مبرراً للمنزعجين أن ينزعجوا أو يتذمروا من تقارب حماس ايران، خاصة الانظمة العربية؛ التي لا هي ساعدتها ولا تركتها تبحث عمن يساعدها، بل أغلقت الأبواب في وجه حماس، واعتبرتها إرهابية، وجرّمت وحرّمت التعاطف معها سراً وعلانية، والمدهش في الأمر.

إن الأنظمة التي تزرع الشوك في درب حماس؛ هي نفسها التي تزرع الورد في درب إسرائيل التي تحارب حماس.

أظن أن الانزعاج سيكون منطقياً لو أن الدولة العربية دعمت حماس تم رأت منها جحودا وتنكرا لذلك الدعم.

أخبار ذات صلة

مصطفى ابراهيم - ارشيف

الطريق إلى غزة أقل كلفة من هرتسيليا ...مصطفى ابراهيم

الطريق إلى قطاع غزة سالكة بسهولة ..د. مصطفى يوسف اللداوي

الطريق إلى قطاع غزة سالكة بسهولة ..د. مصطفى يوسف اللداوي

فتح الطريق بين رام الله وغزة ...بقلم: د. مصطفى يوسف اللداوي

شقيق هدار غولدين يخطئ الهدف ويضل الطريق ..بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

حماس" وإيران والعرب ...محمد أبو رمان

حماس وإيران.. والسير في حقل الأشواك ...أحمد الحيلة

الأكثر قراءة اليوم

﻿أسرار جديدة.. ترامب لا يقرأ وصهره جاريد لا يفهم ما يقرأه وابنته ايفانكا غبية جدا

اعتقال الرئيس الايراني السابق أحمدي نجاد

تفاقم أزمة كهرباء غزة و حتى الان لم يتم تحويل الـ"٥٠ ميجا وات للشركة

4 دول ستشن حربًا عالمية ثالثة على أمريكا

تعرف على وحدة الاغتيالات “ريمون” بالموساد.. عدد أفرادها 40 فقط منهم 5 نساء

وزير الخارجية السعودية يمازح الطيّار: هل ستأخذنا إلى تل أبيب ؟ (فيديو)

وفاة إمام مصري فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت

الأخبار الرئيسية

كهرباء غزة - ارشيف

مصادر لـ"سما" : اسرائيل توافق على تزويد غزة بالـ 50 ميجاوات صباح الاحد بعد حل الاشكاليات الفنية

فتح - ارشيف

في بيان دراماتيكي ..فتح :سنشعل الارض تحت اقدام الصهاينة في كل بقاع الأرض

الأونروا

نتنياهو يدعم خفض تمويل "الأونروا" لكن .. ؟

اونروا

الادارة الامريكية توضح موقفها بشأن ما أثير حول المساعدات لوكالة "الاونروا "

القسام - حماس

حماس توضح ما جاء بتقارير صحفية عن تسليم سلاحها لمنظمة التحرير

الاتصالات الفلسطينية