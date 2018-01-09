في بيان دراماتيكي ..فتح :سنشعل الارض تحت اقدام الصهاينة في كل بقاع الأرض

رام الله /سما/

اكدت حركة التحرير الوطني "فتح"، بانها ستشعل في كل بقاع الأرض المحتلة وفي الشتات والخارج الارض تحت اقدام الصهاينة، وستبقى الدرع الواقع والحامي لقضيتنا الفلسطينية حتى اقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف.

واضافت الحركة في بيان صدر عنها مساء السبت ،" ان ما اتخذ قبل ايام حول قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين وضم الضفة الغربية وفرض سلطات الاحتلال سيطرتها عليها بالإضافة الى بناء مئات الاف الوحدات السكنية الاستيطانية بناءاً على قرار وزير الحرب والارهاب القاتل (ليبرمان) لن يرهبنا ولن نتراجع عن حقنا حتى تحرير ارضنا، فهذه اليات الزيف والخداع والتضليل لا يمكن لها ان تمحو الحق ولا ان تخرس الصدق، واننا امام ما يحدث اتجاه قضيتنا العادلة"

وطالب البيان كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي الوقوف وقفة رجل واحد امام هذا العدوان الصهيوامريكي على مقدساتنا وعاصمتنا والابتعاد عن كل ما يمكنه ان ينهك انتفاضة القدس، والسير معاً نحو الحرية والاستقلال

وقالت الحركة في بيانها باعتبار يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2018م يوم مسيرات غاضبة وتصعيد في كافة الاراضي الفلسطينية والالتحام مع العدو الصهيوني على كافة خطوط التماس وقطع الخطوط والطرق على قطعان المستوطنين بكافة اشكال المقاومة،بالاضافةالى الصلاة يوم الجمعة الموافق 12/1/2018م في الساحات العامة والخروج بمسيرات جماهيرية غاضبة في كافة المدن والبلدات والمخيمات والقرى والالتحام مع العدو الصهيوني بكافة خطوط التماس

وحييت الحركة الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الارض والهوية وعن القدس عاصمتنا الابدية،والاعتزاز لأسرانا الابطال الذين التحقوا بمدرسة النضال الاولى والى جرحانا البواسل متمنين لهم الشفاء العاجل، ونشد على كل السواعد التي تناضل وتذود عن حمى الارض والمقدسات.

ونص بيان حركة فتح كما وصل أمد:

صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتـح قال تعالى (انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) صدق الله العظيم يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل . . . يا اصحاب الطلقة الاولى . . . يا صناع انتفاضة الحجارة وانتفاضة الأقصى والقدس . . . يامن تجسدون اروع ملاحم الصمود والتحدي . . . بتحية القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين . . بتحية الشهداء الأكرم منا جميعا الذين تقدموا الصفوف نحو القدس والتحرير... نحيكم . . . جماهير شعبنا العظيم.... ان ما اتخذ قبل ايام حول قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين وضم الضفة الغربية وفرض سلطات الاحتلال سيطرتها عليها بالإضافة الى بناء مئات الاف الوحدات السكنية الاستيطانية بناءاً على قرار وزير الحرب والارهاب القاتل (ليبرمان)... لن يرهبنا ولن نتراجع عن حقنا حتى تحرير ارضنا، فهذه اليات الزيف والخداع والتضليل لا يمكن لها ان تمحو الحق ولا ان تخرس الصدق، واننا امام ما يحدث اتجاه قضيتنا العادلة نؤكد على ما يلي...

أولاً – نتقدم بأسمى آيات الاكبار والاجلال الى شهدائنا الذين سقطوا دفاعاً عن الارض والهوية وعن القدس عاصمتنا الابدية، كما ونتقدم بتحية الفخر والاعتزاز لأسرانا

الابطال الذين التحقوا بمدرسة النضال الاولى والى جرحانا البواسل متمنين لهم الشفاء العاجل، ونشد على كل السواعد التي تناضل وتذود عن حمى الارض والمقدسات. ثانياً – نحيي ونثمن جهود فخامة السيد الرئيس محمود عباس "ابو مازن" أيوب فلسطين، ونقدر صلابته ووقفته امام كل المؤامرات والضغوطات والمخططات التي تحاك ضد قضيتنا وشعبنا الفلسطيني الاعزل، واننا اذ نجدد العهد والوفاء له، ونؤكد بأننا سنبقى واياه في خندق الكفاح ومسيرة التحرير حتل نيل حقوقنا الوطنية واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ثالثاً – نطالب كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي الوقوف وقفة رجل واحد امام هذا العدوان الصهيوامريكي على مقدساتنا وعاصمتنا والابتعاد عن كل ما يمكنه ان ينهك انتفاضة القدس، والسير معاً نحو الحرية والاستقلال.

رابعاً – نؤكد لكم بان حركة فتح في كل بقاع الأرض المحتلة وفي الشتات والخارج ستشعل الارض تحت اقدام الصهاينة، وسنبقى الدرع الواقع والحامي لقضيتنا الفلسطينية حتى اقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف.

خامساً – اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2018م يوم مسيرات غاضبة وتصعيد في كافة الاراضي الفلسطينية والالتحام مع العدو الصهيوني على كافة خطوط التماس وقطع الخطوط والطرق على قطعان المستوطنين بكافة اشكال المقاومة.

سادساً – الصلاة يوم الجمعة الموافق 12/1/2018م في الساحات العامة والخروج بمسيرات جماهيرية غاضبة في كافة المدن والبلدات والمخيمات والقرى والالتحام مع العدو الصهيوني بكافة خطوط التماس.

جماهير شعبنا الآبي . . . . . . القدس عاصمتكم . . .عاصمة عروبتكم . . . انفروا من اجلها ومن اجل كرامتكم . . . يا صناع الانتفاضة . . . كبروا من حولها حتى يسمعكم الأموات قبل الاحياء . . . اغضبوا لقدسيتها . . . اغضبوا لفلسطينيتها . . اغضبوا لعروبتها . . . انتفضوا في وجه الطغاة في كل بقاع الارض وهبوا لنصرة عاصمتكم