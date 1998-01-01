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نتنياهو يدعم خفض تمويل "الأونروا" لكن .. ؟

السبت 06 يناير 2018 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يدعم خفض تمويل "الأونروا" لكن .. ؟



رويترز -

 قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم السبت، إن بلاده تدعم خفض التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن إسرائيل تفضل أن يتم هذا الخفض بشكل تدريجي.

وهدد ترامب قبل أيام بوقف تقديم التمويل "للأونروا" في المستقبل بسبب عدم رغبة الفلسطينيين في استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل.

وقوبلت هذه الفكرة، التي وصفها الفلسطينيون بالابتزاز، في بادئ الأمر بردود فعل متفاوتة في إسرائيل حيث حذر مسؤولون من مخاطر قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين.

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه: "رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) يدعم خفضاً تدريجياً لتمويل الأونروا".

واكد موقع "أكسيوس الإخباري" على الإنترنت أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة جمدت 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدمه للأونروا لكن مسؤولاً بوزارة الخارجية الأمريكية قال، إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا التمويل.

وقال مكتب نتانياهو في بيان مختصر، إن رئيس الوزراء "يدعم المنهج الدقيق الذي يتبناه الرئيس ترامب ويؤمن بضرورة اتخاذ خطوات عملية لتغيير الموقف الذي تخلد بموجبه الأونروا مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من أن تحلها".

وتقدم الأونروا الدعم لمعظم سكان قطاع غزة وربما يؤدي خفض ميزانيتها إلى إثارة التوترات مع إسرائيل التي تمثل إحدى القنوات الرئيسية لتوصيل المساعدات إلى القطاع.

وطبقاً للموقع الإلكتروني للأونروا تعد الولايات المتحدة أكبر مانح للوكالة حيث كانت تقدم نحو 370 مليون دولار حتى 2016.

#إسرائيل #الأونروا #تمويل

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