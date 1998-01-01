الشوا: واشنطن تفقد دورها في رعاية عملية السلام ووقف مساعداتها ابتزاز للفلسطينين

غزة / سما

حذر أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، اليوم السبت، من تنفيذ قرار ايقاف المساعدات الأمريكية لـ"أونروا" بسبب رفض السلطة الفلسطينية استئناف المفاوضات. وقال الشوا، في لقاء مع قناة "الغد"، إن "القرار إذا نفذ سيكون له أبعاد خطيرة على كل المستويات السياسية والقانونية والاخلاقية والإنسانية، في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني الأمرين جراء الحصار الاسرائيلي والانقسام الداخلي وضعف المساعدات الانسانية المخصصة للفلسطينيين". وأضاف "إذا ما نفذ هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على الواقع الانساني لكل الفلسطينيين لاسيما الشرائح الفقيرة والمهمشة". وأكد الشوا أن القرار الأمريكي يأتي في إطار ابتزاز سياسي تقوم به واشنطن تجاه قضية أساسية صوت لها العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ 129 صوت بشأن قضية القدس. وأشار الشوا، إلى أن "التخوف الأن هو المساس بالقضية الأساسية من بنيها قضية اللاجئين"، مبيناً أن الولايات المتحدة اليوم تسعى من خلال هذه المساعدات اضعاف المجتمع الفلسطيني الذي يواجه الضغوط الإسرائيلية والأمريكية. وأكد أن الإدارة الأمريكية تسعى لدفع المفاوض الفلسطيني للعودة للمفاوضات في إطار التهديدات، مضيفاً "أن الولايات المتحدة الأمريكية تفقد دورها بشكل كامل سواء في رعاية عملية السلام أو بدعم الشعب الفلسطيني من خلال هذه المساعدات المشروطة". ودعا الشوا إلى إنجاز خطوات المصالحة الوطنية والاسراع بها لتعزيز صمود الفلسطينيين ومواجهة التداعيات الخطيرة الناجمة عن الضغط الامريكي والحصار الاسرائيلي، والعمل باتجاه توفير شبكة امان عربية لتقديم المساعدات لـ"الاونروا"، مشيراً إلى أن ذلك بحاجة لتواصل ودعم سريع من السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية لتوفير بديل يمكن ان يخفف من القرار الامريكي. ونوه مدير شبكة المنظمات الأهلية إلى أن "الأونروا" تعاني من عجز مالي كبير على مدار السنوات الماضية وهذا العجز يضاف له العجز الجديد وبالتالي هو تهديد للخدمات الاساسية التي تقدم من "الاونروا" للاجئين الفلسطينيين.