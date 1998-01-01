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مؤلف "نار وغضب": ما كشفته سيطيح بترامب من الرئاسة

السبت 06 يناير 2018 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤلف "نار وغضب": ما كشفته سيطيح بترامب من الرئاسة



نيويورك ـ وكالات -

قال مايكل وولف مؤلف كتاب ينتقد العام الأول للرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض إن ما كشفه الكتاب سيضع حدا على الأرجح لبقاء ترامب في المنصب.

وأضاف أن كتابه (نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض) خلص إلى أن ترامب ليس كفؤا لتولي الرئاسة وأن هذه النتيجة أصبحت رأيا واسع الانتشار.

وتابع في مقابلة أذيعت اليوم السبت أن المذكور في كتابه يوضح للجميع أن ترامب "لا يستطيع أداء مهمته" وهذا هو إطار الاعتقاد والإدراك الذي "سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاء... هذه الرئاسة".

وندد ترامب بالكتاب واصفا إياه بأنه مليء بالأكاذيب. ويصور الكتاب الوضع في البيت الأبيض بأنه فوضوي ويقول إن الرئيس لم يكن مستعدا للفوز بالرئاسة في 2016 وإن مساعديه يسخرون من قدراته.

#ترامب #نار وغضب #مايكل وولف

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