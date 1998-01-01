ترامب : انا لست ذكيا فقط انما "عبقرية راسخة"

واشنطن/وكالات/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أنه لا يعتبر نفسه فقط "ذكيا بالفعل" وإنما يعتبر ذاته "عبقرية".

ذكر ترامب ذلك على موقع تويتر اليوم السبت في رد له على كتاب "النار والغضب" الذي أورد رأي كل المحيطين بالرئيس الأمريكي عدم أهليته لقيادة البيت الأبيض. ووصف ترامب مؤلف الكتاب مايكل وولف بوصف "الخاسر" وهاجم مجددا كبير مستشاريه الاستراتيجيين السابق ستيف بانون الذي استند إليه ولف في كثير مما ورد في كتابه.

وكتب ترامب في صفحته على موقع تويتر إنه بعد أن ثبت أن اتهامات التعاون مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أمريكا ما هي إلا أكذوبة لجأ الديمقراطيون إلى "كلاب القصر التابعين لهم من وسائل الإعلام الكاذبة" ليتناولوا موضوعات الثبات النفسي للرئيس وذكاءه. وأضاف ترامب قائلا: "في الحقيقة كانت قدراتي الكبيرة في جميع مراحل حياتي تكمن في الثبات النفسي و الذكاء الفعلي".

وساق ترامب كدليل على ذلك "نجاحه الكبير للغاية كرجل أعمال" وكونه صار "نجما تلفزيونيا كبيرا" ثم نجاحه "من أول جولة" كرئيس للولايات المتحدة.

وأضاف ترامب الذي تقدم عام 2000 كمرشح حزب الإصلاح للرئاسة الأمريكية: "أعتقد أن شخصا كهذا لا يوصف فقط بالذكاء وإنما يمكن وصفه أيضا كعبقرية، بل عبقرية راسخة للغاية".

ووصف ترامب كتاب وولف بأنه "ممل وغير صادق"، مشيرا إلى أن مؤلفه استغل بانون "الذي بكى عندما أطيح به ، وظل يستجدي من أجل الإبقاء عليه في وظيفته".

