جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يعلون : إسرائيل ستدفع الثمن بعد إقرار قانون عقوبة الإعدام

السبت 06 يناير 2018 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
يعلون : إسرائيل ستدفع الثمن بعد إقرار قانون عقوبة الإعدام



القدس المحتلة/سما/

قال موشيه يعالون وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق ، اليوم السبت، أن إسرائيل ستدفع الثمن بعد إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات لصالح الفلسطينيين وحركة المقاطعة الدولية.

وهاجم يعالون في تصريحات صحفية له القوانين الأخيرة التي تم التصويت عليها في الكنيست وخاصةً قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات. مضيفا "هذه قوانين تقوض شرعيتنا، ونحن بذلك نعطي أدوات للاعبين دوليين مثل حركة المقاطعة لتقويض هذه الشرعية".

وفي سياق آخر، أشار يعالون إلى أنه يعمل على بناء حزبه السياسي الخاص وفق خطط عمل مهمة جدا بالنسبة لجميع الإسرائيليين. مشيرا إلى أنه سيفاجئ الجميع حين يعلن عن قائمة حزبه والشخصيات التي ستتواجد في الحزب. ملمحا لوجود اتصالات واسعة مع جهات مختلفة من أجل ذلك.

#يعلون #قانون اعدام #اسرى #عمليات #اسرائيل

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يؤجل لقاءً مع إسرائيل بعد إقرار قانون شرعنة المستوطنات

اسرائيل : عقوبة رفع الأذان في المساجد قد تصل إلى 10 آلاف شاقل

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

حسين الشيخ

الشيخ: سننهي الانقسام خلال العام الحالي مهما كلف الثمن

حماس - ارشيف

حماس: لن نسمح للاحتلال بفرض معادلات جديدة على المقاومة في غزة مهما كان الثمن

اعدام - ارشيفية

صور ..داخلية غزة تنفذ حكم الإعدام شنقا بحق 3 متخابرين مع الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

﻿أسرار جديدة.. ترامب لا يقرأ وصهره جاريد لا يفهم ما يقرأه وابنته ايفانكا غبية جدا

اعتقال الرئيس الايراني السابق أحمدي نجاد

تفاقم أزمة كهرباء غزة و حتى الان لم يتم تحويل الـ"٥٠ ميجا وات للشركة

4 دول ستشن حربًا عالمية ثالثة على أمريكا

تعرف على وحدة الاغتيالات “ريمون” بالموساد.. عدد أفرادها 40 فقط منهم 5 نساء

وزير الخارجية السعودية يمازح الطيّار: هل ستأخذنا إلى تل أبيب ؟ (فيديو)

السعودية تسجن 11 أميراً احتجوا داخل قصر الحكم.. أودعهتم أحد أسوأ سجون المملكة

الأخبار الرئيسية

كهرباء غزة - ارشيف

مصادر لـ"سما" : اسرائيل توافق على تزويد غزة بالـ 50 ميجاوات صباح الاحد بعد حل الاشكاليات الفنية

فتح - ارشيف

في بيان دراماتيكي ..فتح :سنشعل الارض تحت اقدام الصهاينة في كل بقاع الأرض

الأونروا

نتنياهو يدعم خفض تمويل "الأونروا" لكن .. ؟

اونروا

الادارة الامريكية توضح موقفها بشأن ما أثير حول المساعدات لوكالة "الاونروا "

القسام - حماس

حماس توضح ما جاء بتقارير صحفية عن تسليم سلاحها لمنظمة التحرير

الاتصالات الفلسطينية