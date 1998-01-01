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الجهاد الاسلامي : حماية الاجهزة الأمنية للبطريرك الخائن"ثيوفيلوس" أمر مستنكر ومرفوض

السبت 06 يناير 2018 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : حماية الاجهزة الأمنية للبطريرك الخائن"ثيوفيلوس" أمر مستنكر ومرفوض



غزة/سما/

استنكرت حركة الجهاد الاسلامي ، قيام الأجهزة الأمنية بتأمين دخول البطريرك الخائن ثيوفيلوس خلال زيارته لكنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد مسؤول المكتب الاعلامي في الجهاد دواد شهاب في تصريح صحفيله اليوم السبت ، أن حماية الأجهزة الأمنية البطريرك أمر مستنكر ومرفوض، مشيراً إلى أن الموقف الشعبي والمسيحي على وجه التحديد يرفض استقباله ويرفض وجوده ويطالب بتغييره .

وناشد شهاب، الجهات الرسمية في الأردن وفلسطين مقاطعة البطريرك اللص الخائن، مطالباً بموقف قوي لتعريب الكنيسة_على حد تعبيره.

وهاجم الفلسطينيون في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة اليوم السبت، موكب بطريرك الروم الارثوذكس ثيوفيلوس المتهم بتسريب أراضي في القدس المحتلة (أوقافاً كنسية) إلى "الإسرائيليين" بالحجارة والبيض رغم التواجد المكثف لقوى الأمن.

#الجهاد الاسلامي #الخائن ثيوفيلوس #الاجهزة الامنية #بيت لحم #شهاب

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