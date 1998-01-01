جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر

وفاة إمام مصري فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت

السبت 06 يناير 2018 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة إمام مصري فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت



القاهرة /وكالات/

توفي إمام وخطيب أحد المساجد في مصر أمس (الجمعة)، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة أعلى المنبر خلال إلقائه خطبة الجمعة والتي كان يتحدث خلالها عن الموت.

وذكرت مصادر وفقاً لصحف مصرية، أن خطيب مسجد الشيخ إبراهيم الشلقامي بمحافظة المنيا في صعيد مصر (65 عاماً) فاجأ المصلين بالتوقف عن الخطبة فجأة وجلوسه على الكرسي أعلى المنبر ليدخل في سكرات الموت، فيما حاول المصلون وأحد الأطباء إسعافه دون جدوى.

وأوضحت المصادر أن اللافت في وفاة خطيب المسجد توقيتها، حيث حدثت بعدما أطلق الراحل وصيته للمصلين بضرورة الاستعداد للموت ولقاء الله من خلال العمل الصالح ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمواظبة على الصلاة، لافتةً إلى أن التقرير الطبي أثبت وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

#خطيب مسجد ، إمام مسجد ، مسجد ، مسجد الشيخ إبراهيم الشلقامي

أخبار ذات صلة

خلال استقباله وفد رياضي مصري..هنيه: الزيارة اعلان مصري وعربي عن كسر الحصار الرياضي عن غزة

خلال استقباله وفد رياضي مصري..هنيه: الزيارة اعلان مصري وعربي عن كسر الحصار الرياضي عن غزة

حكاية فتاة عضت يد مصري حقنها بـ"إبرة الموت"

قوات الجيش فى سيناء - أرشيفية

الجيش يقتل أحد «العناصر التكفيرية» بالشيخ زويد بعد إلقائه قنبلة يدوية على القوات

فيديو: اعلامي مصري يتلقى خبر وفاة والده على الهواء مباشرة

مصر

وزير مصري يتعهد بخلق مليون فرصة عمل للشباب خلال عام

مصدر أمنى مصري: «داعش» كلف «بيت المقدس» بسلسلة تفجيرات خلال أيام

الأكثر قراءة اليوم

﻿أسرار جديدة.. ترامب لا يقرأ وصهره جاريد لا يفهم ما يقرأه وابنته ايفانكا غبية جدا

اعتقال الرئيس الايراني السابق أحمدي نجاد

4 دول ستشن حربًا عالمية ثالثة على أمريكا

تعرف على وحدة الاغتيالات “ريمون” بالموساد.. عدد أفرادها 40 فقط منهم 5 نساء

وزير الخارجية السعودية يمازح الطيّار: هل ستأخذنا إلى تل أبيب ؟ (فيديو)

السعودية تسجن 11 أميراً احتجوا داخل قصر الحكم.. أودعهتم أحد أسوأ سجون المملكة

وفاة إمام مصري فوق المنبر خلال إلقائه خطبة عن الموت

الأخبار الرئيسية

فتح - ارشيف

في بيان دراماتيكي ..فتح :سنشعل الارض تحت اقدام الصهاينة في كل بقاع الأرض

الأونروا

نتنياهو يدعم خفض تمويل "الأونروا" لكن .. ؟

اونروا

الادارة الامريكية توضح موقفها بشأن ما أثير حول المساعدات لوكالة "الاونروا "

ازمة كهرباء غزة -ارشيفية

تفاقم أزمة كهرباء غزة و حتى الان لم يتم تحويل الـ"٥٠ ميجا وات للشركة

القسام - حماس

حماس توضح ما جاء بتقارير صحفية عن تسليم سلاحها لمنظمة التحرير

الاتصالات الفلسطينية