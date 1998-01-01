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رسالة مؤثرة من النجمة المصرية شريهان لـ"عهد التميمي"

السبت 06 يناير 2018 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة مؤثرة من النجمة المصرية شريهان لـ"عهد التميمي"



القاهرة / وكالات /

دعمت النجمة المصرية شريهان، البطلة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي، وذلك من خلال توجيه رسالة تشجيع لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت شريهان: "رسالة إلى ابنتي وصغيرتي.. كل عام وأنتِ الخير والعهد الكرامة والصمود والعزّة وانتصار الحق على الباطل، منتصرة بإذن الله لحقك في الحياة الكريمة.. لحريتك.. لشعبك.. لأرضك.. لعرضك لوطنك.. ولنا".

وأضافت: "ابنتي وأنا أحسبك ابنتي..عفوًا وأعتذر.. بل ابنة الأمة العربية بأكملها.. شاهدت في عينيكِ الكبرياء والأمل، الشجاعة والإصرار والدفاع عن الحق، شاهدت نُورا وسط ظلام كئيب كارثي حقًا طال عليه الانتظار.. شاهدت ذَهَب شمس فلسطين الأصلي والأصيل، نُور بديع نقي يبشر بصباح مستقبل أكيد قادم لا محالة وشاء من شاء وأبى من أبى فلا يصح يا ابنتي إلا الصحيح.. شاهدت حياة وبراءة وسعادة أرواح شهدائنا الأبرياء ورحمة الله على شهيد الظلم والقهر والاستبداد واللا إنسانية.. محمد الدرة".

وتابعت: "أتألم وأتأسف وأنا أُرسل لكِ رسالتي هذه وأنتِ في ثّالث أسبوع من اعتقالك ظلمًا واستبدادًا وعدوانًا مقيدة قهرًا في سجون الاحتلال الصهيوني المغتصب بدم بارد.. وأتمنى أتمنى أتمنى أن يأتي يوم ما.. إن كان في العمر بقية وأضمك في صدري وأقبل جبينك شرفًا ثم تأخذيني من يدي وتذهبي بي لقراءة الفاتحة على ابني الشهيد محمد الدرة وغيره الكثير من شهدائنا النبلاء الشرفاء الأبرياء.. دعائي وسلامي لكِ يا صغيرتي.. أقبل جبينك وقلبك الصَّغير.. أقبل قلب حَبيبَتي نور، أقبل قلب ناريمان والدتك.. أقبل قلب والدك وجميع أفراد أسرتك الكريمة".

#شريهان #رسالة #عهد التميمي

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