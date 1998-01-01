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الكهرباء : الجانب الاسرائيلي يُعيق إعادة 50 ميجاوات لقطاع غزة

السبت 06 يناير 2018 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكهرباء : الجانب الاسرائيلي يُعيق إعادة 50 ميجاوات لقطاع غزة



غزة / سما /

قال محمد ثابت مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء في غزة اليوم السبت، إن الشركة لم تستلم حتى اللحظة أي كمية كهرباء من الجانب الاسرائيلي بعد قرار الحكومة الفلسطينية بهذا الخصوص.

واضاف ثابت في تصريح  صحفي:" لغاية اللحظة لم نستلم أي كمية كهرباء من الجانب الإسرائيلي الخاصة ب50 ميجاوات وطواقمنا الفنية على أتم الاستعداد لاستقبالها في أي لحظة".

وأشار الى أن كل ما يثار حول موعد استلام هذه الكمية لم يصدر عن الشركة وهو مجرد تكهنات، مشيرا الى أن "الموضوع حالياً بيد الجانب الإسرائيلي فقط، وستقوم الشركة بالإعلان عن ذلك فور استلامها للكمية المذكورة".

ونوه الى أن الاعاقة في اعادة التيار حاليا من الجانب الاسرائيلي فقط، قائلا "علمنا ان الجانب الفلسطيني خاطب ما يسمى منسق الشؤون المدنية في حكومة الاحتلال، وحتى اللحظة لم نتلقى أي رد فعل حتى اليوم".

وبين ثابت أن خطوط الكهرباء المصرية المغذية لقطاع غزة مقطوعة منذ 6 ايام وأن الجدول المعمول به في قطاع غزة حاليا هو جدول 4 ساعات وصل مقابل 16 قطع.

#غزة #اسرائيل #كهرباء

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