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الادارة الامريكية توضح موقفها بشأن ما أثير حول المساعدات لوكالة "الاونروا "

السبت 06 يناير 2018 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الادارة الامريكية توضح موقفها بشأن ما أثير حول المساعدات لوكالة "الاونروا "



القدس المحتلة / سما /

 اكد مسؤول كبير في الادارة الامريكية ، انه لا يوجد جدول زمني قائم يلزم الولايات المتحدة بتقديم مبالغ محددة من المساعدات إلى الاونروا في مواعيد محددة.

واوضح المسؤول في بيان اليوم السبت ان موعد تقديم المساعدات للسنة المالية والمخصصات التي تدفع لاجلها يقع على عاتق وزير الخارجية، وحتى هذا الوقت لم يتخذ اي من هذه القرارات.

وكانت  رويترز نقلت عن ثلاثة مسؤولين امريكيين قولهم ان ادارة الرئيس ترامب ابلغت الامم المتحدة انها جمدت مبلغ 125 مليون دولار كان من المقرر دفعها في الاول من الشهر الجاري، الا انها قد جمدت.


من جانبها  نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، اليوم السبت، مجددا تلقيها إي بلاغ رسمي حول تجميد الولايات المتحدة للمساعدات المقدمة للوكالة، حيث قال الناطق الرسمي "للاونروا" سامي مشعشع: "تناهى لمسامع وكالة الغوث الدولية (الاونروا) عبر وسائل الاعلام اخبار مفادها ان الولايات المتحدة جمدت مساعدات مالية مخصصة للاونروا، تؤكد الاونروا بانه لم يتم اعلامها مباشرة من قبل الادارة الامريكية بقرار التجميد من عدمه".

#الادارة الامريكية #الاونروا #مساعدات

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