المقاومة الوطنية تحذر الاحتلال من الاستمرار في العدوان على شعبنا

غزة / سما /

أصدر المكتب الاعلامي لكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فاصلاً بعنوان "كمائن الموت تنتظركم"، في رسالة تحدي واضحة لقوات الاحتلال .

وحذرت كتائب المقاومة الوطنية قوات الاحتلال من الاستمرار بعدوانها على شعبنا لاسيما التصعيد الاخير على قطاع غزة، مشددةً على ضرورة التصدي لعدوان الاحتلال وتوغلاته اليومية في المناطق الحدودية لقطاع غزة، ولجمه حتى يعلم بأن المقاومة حاضرة في كل وقت للدفاع عن شعبنا.

وأكدت الكتائب وقوفها الى جانب شعبنا في معركة الدفاع عن القدس عاصمة دولة فلسطين، واستمرارها في معركة الاعداد والتجهيز وامتلاك كافة الوسائل والاساليب المتطورة لردع الاحتلال.