جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المقاومة الوطنية تحذر الاحتلال من الاستمرار في العدوان على شعبنا

السبت 06 يناير 2018 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أصدر المكتب الاعلامي لكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فاصلاً بعنوان "كمائن الموت تنتظركم"، في رسالة تحدي واضحة لقوات الاحتلال .

وحذرت كتائب المقاومة الوطنية قوات الاحتلال  من الاستمرار بعدوانها على شعبنا لاسيما التصعيد الاخير على قطاع غزة، مشددةً على ضرورة التصدي لعدوان الاحتلال وتوغلاته اليومية في المناطق الحدودية لقطاع غزة، ولجمه حتى يعلم بأن المقاومة حاضرة في كل وقت للدفاع عن شعبنا.

 وأكدت الكتائب وقوفها الى جانب شعبنا في معركة الدفاع عن القدس عاصمة دولة فلسطين، واستمرارها في معركة الاعداد والتجهيز وامتلاك كافة الوسائل والاساليب المتطورة لردع الاحتلال.

#المقاومة الوطنية #الاحتلال

أخبار ذات صلة

القوى الوطنية -ارشيفية

القوى الوطنية والإسلامية: قطع الرئيس العلاقات مع اسرائيل خطوة ايجابية و تحذر الاحتلال

البطش- ارشيف

البطش: المقاومة لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام تمادي الاحتلال في استهداف أبناء شعبنا

قصف غزة - أرشيفية

حماس: المقاومة ملتزمة بالتهدئة مع اسرائيل واستمرار العدوان سيغير الاوضاع

القسام : الأنفاق أعظم ما أنتجته "عقلية المقاومة"ومحاولات اللمز لن تنطلي عل شعبنا

حركة حماس تحذر الاحتلال من تقليص كهرباء غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف في رفح والشرطة تحذر من صواريخ لم تنفجر

الأكثر قراءة اليوم

مستشار “ترامب” المقال يفضح خبايا “صفقة القرن”.. غزة لمصر والضفة للأردن!

مقتل شاب طعنًا في شجار عائلي بغزة

ترامب لم يستطع نطق اسم الرئيس الصيني فنصحه مساعدوه بحيلة غريبة

كيف خدعت امريكا مصر عندما طلبت الحصول على صور سد النهضة؟

﻿أسرار جديدة.. ترامب لا يقرأ وصهره جاريد لا يفهم ما يقرأه وابنته ايفانكا غبية جدا

طوني خليفة يطرد مرافقي كلينك بانفعالٍ شديد..!

الاحتلال يزعم :سلاح الجو الاسرائيلي دمر نفقا كبيرا لحماس الخميس الماضي

الأخبار الرئيسية

ازمة كهرباء غزة -ارشيفية

تفاقم أزمة كهرباء غزة و حتى الان لم يتم تحويل الـ"٥٠ ميجا وات للشركة

القسام - حماس

حماس توضح ما جاء بتقارير صحفية عن تسليم سلاحها لمنظمة التحرير

قصف غزة -ارشيفية

صحيفة عبرية: تردد إسرائيلي في طبيعة السياسة العسكرية تجاه حماس

الانروا

واشنطن تجمد 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية وكالة الاونروا

قادة جيش الاحتلال

واللا العبري يكشف كيف يتعامل جيش الاحتلال مع التصعيد بغزة و حرب الأدمغة ضد حماس

الاتصالات الفلسطينية