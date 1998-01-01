بلدية غزة: عملنا طيلة الليلة الماضية لمواجهة المنخفض الجوي

غزة / سما /

أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية غزة أن طواقمها عملت طيلة الليلة الماضية وصباح اليوم السبت لمعالجة آثار المنخفض الجوي الذي تتعرض له المدينة، موضحة أنها تعاملت مع كافة الإشارات الواردة من المواطنين عبر بوابات التواصل الإلكترونية ورقم وحدة الشكاوي 115 .

وأوضحت أن فرق الطوارئ عالجت منذ منتصف ظهيرة يوم أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت نحو( 170 ) إشارة مختلفة في كافة مناطق المدينة لاسيما في المناطق المنخفضة منها والتي تزداد كمية مياه الأمطار الواردة إليها، مؤكدةً أنه تم البدء منذ مساء أمس الجمعة في ردم تأكل في جرف الشاطئ في شارع البحر مقابل معسكر الشاطئ غرب المدينة .

وبينت اللجنة أنها نشرت خلال مساء أمس فرقها في المناطق الأكثر تجمعا لمياه الأمطار مثل تقاطع شارع صلاح الدين مع شارعي المنصورة والشعف، وتقاطع شارع بورسعيد مع شارعي عمر المختار والوحدة ( مفترق الشعبية، ومفترق السامر )، وفي منطقة المنارة، وفي محيط بركة عسقولة، وفي مناطق أخرى من المدينة لتسهيل عملية تصريف المياه ومنع انسداد المصارف .

وذكرت أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة خلال اليومين الماضيين بلغت نحو ( 36) ملم فيما بلغت الكمية منذ بدء موسم الشتاء الحالي نحو (150) ملم وهي تعادل نحو (45% ) من الكمية السنوية مقارنة بالمعدل الطبيعي لهطول الأمطار.

وكانت لجنة الطوارئ قد استبقت المنخفض الجوي وتفقدت كافة مصارف مياه الأمطار لاسيما في المناطق المنخفضة من المدينة للتأكد من جهوزيتها لاستقبال كميات متزايدة من مياه الأمطار التي تساقطت على المدينة ليلة أمس وصباح اليوم الجمعة .

كما نشرت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قبل بدء المنخفض عبر وسائل الإعلام المختلفة وصفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي خاصة (فيسبوك)، إرشادات لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع المنخفض الجوي، شملت عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تؤدي لانسداد مصارف مياه الأمطار، وكذلك أهمية المحافظة وعدم العبث في أغطية مناهل الصرف الصحي حتى تتسرب النفايات إليها وتؤدي إلى طفحها .

وكانت لجنة الطوارئ قد وضعت خطة للعمل في أوقات الأزمات والطوارئ منذ بدء فصل الشتاء، تم بموجبها تقسيم المدينة إلى أربعة مناطق وتكليف فريق عمل لكل منطقة للتعامل بأقصى سرعة ممكنة مع أي مشكلة وحل الشكاوي التي ترد من المواطنين عبر بوابات التواصل الإلكترونية الخاصة بالبلدية ورقم وحدة الشكاوي 115 .