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تطبيق للبحث عن الوظائف في العالم

السبت 06 يناير 2018 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق للبحث عن الوظائف في العالم



وكالات / سما /

“العالم بين يديك”، أتاحت شبكة الإنترنت إمكانية اختصار الكثير من الخطوات والوقت في البحث عن عمل جديد، يناسب الباحث ويحسن من مستوى معيشته، بالإضافة إلى العديد من المزايا.

تطبيق indeed الحاصل على أكثر من 50 مليون تنزيل على متجر جوجل بلاي وحده، يعتبر من التطبيقات المميزة، حيث يتيح إمكانية البحث عن عمل في أكثر من 60 دولة في العالم، إضافة لذلك يدعم 28 لغة من بينها اللغة العربية، ويوفر أكثر من 16 مليون وظيفة بمختلف المجالات.

فإذا كنت ترغب بالبحث عن عمل في الوطن العربي عمومًا، أو الخليج العربي على وجه الخصوص، يمكنك الاعتماد على تطبيق indeed، الذي يتميز بواجهة مستخدم بسيطة.

كل ماعليك فعله هو التسجيل ضمن التطبيق، بعدها يتيح لك التطبيق إمكانية اختيار البلد الذي تود العمل فيه، كما يمنحك تحديد المسمى الوظيفي  أو الشركة، ويتيح البحث عن وظائف بدوام كامل أو دوام جزئي أو مستقل أو متدرب، وإضافة لذلك تستطيع تحديد المدينة التي تريدها.

يتمتع التطبيق بمزايا عديدة، فهو يتيح لك إيجاد وظائف في المدن القريبة منك باستخدام GPS على جهازك، ويقوم التطبيق بشكل تلقائي بعرض وظائف جديدة عليك استنادًا إلى أساسيات البحث التي قمت بها، والوظائف التي قمت بحفظها، أو الوظائف التي قدمت إليها.

#تطبيق #الوظائف

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