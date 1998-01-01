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4 دول ستشن حربًا عالمية ثالثة على أمريكا

السبت 06 يناير 2018 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 دول ستشن حربًا عالمية ثالثة على أمريكا



سما / وكالات /

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن 4 دول تستعد لشن الحرب العالمية الثالثة على الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية عن خبير في الشأن شرق آسيا، غوردن تشانغ، قوله إن المواجهة مع الولايات المتحدة يبدو أنها ستتصاعد في الفترة المقبلة، بعد تهديدات زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بأن زر الصواريخ النووية موجود على مكتبه، والتهديد المقابل له من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال تشانغ، "ليست كوريا الشمالية الوحيدة التي ستكون مستعدة للحرب المباشرة ضد الولايات المتحدة، بل هناك 3 دول أخرى يمكن أن تنضم إلى بيونغ يانغ في حال دخولها في مواجهة مع واشنطن".

وتابع قائلا "إذا تم ضرب كوريا الشمالية أولا، سترى دخول الصين بقوة إلى الخط، خاصة وأنها ستخشى خسارة أي نفوذ لها في بحر الصين الجنوبي".

واستطرد قائلا: "هناك أيضا دولة أخرى يمكن أن تدخل في مواجهة مباشرة وسط أجواء التصعيد، من قبل ترامب، ألا وهي إيران".

وأوضح "آسيا" ستكون المسرح الحقيقي للحرب العالمية الثالثة، التي يمكن أن تسفر عن تدمير العالم أجمع، خاصة وأن دولتين من الدول الثلاث على الأقل يمتلكون أسلحة نووية.

وأشار تشانغ، مؤلف كتاب "المواجهة النووية" الذي تحدث فيه عن احتمالات نشوب حرب نووية وشيكة، إلى أن الصين أظهرت بالفعل علامات "عدم الامتثال" لعقوبات الأمم المتحدة تجاه كوريا الشمالية، رغم تعهدها.

المصدر: سبوتنيك

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