﻿الفيلم السوري «الأب» يحقق جائزته الدولية الرابعة

عالم الفن

حاز الفيلم السوري «الأب» منذ إطلاقه على أربع جوائز في مهرجانات سينمائية عربية ودولية ، ونال مؤخرا جائزة أفضل فيلم في المسابقة العربية للأفلام الروائية الطويلة في مهرجان دلهي السينمائي الدولي.



وسبق هذه الجائزة جائزتا أفضل ممثل لبطل الفيلم النجم أيمن زيدان في مهرجاني وهران والإسكندرية، إضافة لجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الاسكندرية لمخرج الأب باسل الخطيب.



وقال المخرج الخطيب «هذا بالتأكيد إنجاز جديد للسينما السورية التي تسهم فعلا في نقل الرسالة إلى كل العالم أننا في سورية ما زلنا قادرين على صناعة أفلام بقيمة فكرية وفنية عالية ولا سيما أن هذه الأفلام حيثما تعرض تلاقي الإقبال الكبير وتوصل أفكارها».



وأضاف «سبق لفيلم الأب أن عرض في تظاهرة سينمائية أقيمت في استراليا نهاية العام الماضي، حيث شهد العرض إقبالا كبيرا من أبناء الجالية السورية، ومن الاستراليين الذين وجدوا أن الفيلم يعكس الواقع السوري إلى حد كبير، إضافة إلى أنه جعل الكثيرين منهم يكتشفون أن قناعاتهم المسبقة حول ما نتعرض له غير حقيقية ولا دقيقة فأخذوا يعيدون النظر تجاه الكثير منها»، معتبرا أن فيلم الأب حقق المطلوب منه وساهم في التأثير على الرأي العام بهذا الخصوص.



من جهة ثانية كشف أنه يحضر الآن لفيلم روائي طويل بعنوان «دمشق حلب»، من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وبطولة الفنان الكبير دريد لحام ليكون هذا التعاون الأول معه حيث سيبدأ التصوير مطلع شهر شباط المقبل.



وتجري أحداث فيلم الأب عام 2015 حيث يحاصر تنظيم «داعش» إحدى البلدات السورية ويحاول سكانها النجاة بحياتهم بينما يقوم الأب الذي يلعب دوره النجم أيمن زيدان بمحاولة مستميتة لإنقاذ عائلته من الموت بأي ثمن.



ويضم فريق الفيلم في السيناريو باسل الخطيب ووضاح الخطيب وتمثيل علاء قاسم وروبين عيسى ويحيى بيازي ورنا كرم وجمال الشقير وجابر جوخدار وعلي الإبراهيم وخلود عيسى وجانيار حسن.