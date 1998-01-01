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فيديو.. كلب يحترف لعب البولينغ

السبت 06 يناير 2018 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. كلب يحترف لعب البولينغ



غرائب و عجائب

في مشهد مثير للدهشة، أظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، كلباً وهو يمارس لعبة البولينغ بطريقة ماهرة بمساعدة صاحبته.

وتظهر صاحبة الكلب كاتيلن سيمبسون وهي تعطي التعليمات لكلبها الصغير الذي لم يتجاوز عمره 8 أشهر، قبل أن تأمره بدفع كرة البولينغ التي كانت تضعها على زلاجة صغيرة خاصة بالأطفال.

وقد أظهر الكلب استجابة مميزة لإرشادات صاحبته قبل أن يقوم باستخدام يديه في دفع كرة البولينغ التي تدحرجت على المضمار وأصابت هدفها بشكل مباشر. وبعد أن أسقطت الكرة مجموعة من الأحجار تبادل الكلب وصاحبته كاتلين تحية خاصة احتفالاً بالنجاح الذي حققه الكلب.

يذكر بأن مقطع الفيديو القصير حظي برواج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على 16000 مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

#كلب #لعب

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