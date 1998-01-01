قضية عهد التميمي تحرج الناطقة باسم خارجية أمريكا

واشنطن / وكالات /

أحرج إعلامي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت خلال لقاء صحفي بمقر الوزارة بعد سؤالها عن حق الفلسطينيين في التظاهر ضد الاحتلال مقابل الحديث الأمريكي عن حق الإيرانيين في التظاهر ضد نظامهم.



ووجه الإعلامي الأمريكي من أصل فلسطيني سعيد عريقات سؤالا لنويرت فيما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم حق الفلسطينيين في التعبير عن رأيهم وممارسة حق الاحتجاج ضد إسرائيل.



وردت نويرت بأن الفلسطينيين "لديهم الحق في التعبير عن رأيهم وفي الاحتجاج أيضا" لكن الصحفي استكمل مداخلته بسؤال آخر يتعلق بالطفلة عهد التميمي التي اقتادها الاحتلال فجرا قبل أيام من منزلها إلى أحد مراكز التحقيق لقيامها بطرد جندي للاحتلال من منزلها.



وقال عريقات: "هناك طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما تدعى عهد التميمي اعتقلت من منزلها وتعرضت للاعتداء ومثلت أمام محكمة عسكرية.. هل تدينين ذلك".



وقالت نويرت: "بخصوص الأطفال نعم أدين ذلك".



وأضافت: "أنا كأم وعندي أطفال صغار الأهل يكون لديهم مخاوف تجاه أبنائهم ويجب أن يحصلوا على الاحترام الكافي واحترام حقوقهم الإنسانية.. لكن ربما ليس لدي الكثير مما تريد أن أقوله في هذه المسألة".



وأعاد الصحفي السؤال عن اعتقال الأطفال في فلسطين وقال إن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت في أحد تقاريرها أن "إسرائيل اعتقلت قرابة 300 طفل تحت سن الـ16 عاما" لترد نويرت بشكل مقتضب: "ليس لدي معلومات بشأن هذا الأمر".