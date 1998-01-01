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اختبار ميزة جديدة بين “إنستغرام” و”واتساب”

السبت 06 يناير 2018 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختبار ميزة جديدة بين “إنستغرام” و”واتساب”



وكالات / سما /

بدأ موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي مؤخرا، في تحفيز مستخدميه على مشاركة كل ما ينشرونه عبر موقع “إنستغرام”، على تطبيق الدردشة “واتساب”.

ويجري “فيسبوك” حاليا، اختبارات بشأن مشاركة القصص المنشورة عبر “إنستغرام” “Stories” على “واتساب”، وذلك لجعلها أكثر قابلية للمشاركة عبر التطبيق الأخير، بحسب ماذكرته صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.وأوضح متحدث باسم “فيسبوك”: “نختبر دائما طرقا جديدة لتحسين تجربة المستخدمين على “إنستغرام”، وتسهيل مشاركة أي لحظة ينشرونها مع الأشخاص المهمين بالنسبة لهم”.

وللاستفادة من هذه الميزة الجديدة، فإن على المستخدمين الضغط على القصة التي نشروها عبر “إنستغرام”، والضغط على كلمة “إرسال” في “واتساب”، لمشاركتها عبر ذلك التطبيق أيضا.

ولكن هذه الميزة مازالت غير متوافرة، لكل مستخدمو “إنستغرام”، وذلك لاستمرار “فيسبوك” في اختبارها، وعدم اعتمادها بشكل نهائي.ويأتي اختبار “فيسبوك” لهذه الميزة الجديدة بين “إنستغرام” و”واتساب”، بعدما أفصح مؤسسه مارك زوكربيرغ، أن الموقع يقف في مفترق طرق حاليا، ووعد بإصلاح مشاكله وعقباته خلال 2018.

وحظيت القصص المنشورة على “إنستغرام” في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، على 300 مستخدم نشط، بينما حظى “واتساب” بنفس ذلك العد

#ميزة #انستغرام

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