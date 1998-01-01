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كيا تطلق سورينتو الجديدة

السبت 06 يناير 2018 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيا تطلق سورينتو الجديدة



وكالات / سما /

 أعلنت شركة كيا موتورز العالمية عن إطلاق النسخة الجديدة من سيارتها كيا سورينتو طراز2019 والتي يتوقع وصولها للأسواق في نهاية العام 2018.

وقد جاء الطراز الجديد بتصميم جديد ومطور، يعكس الهوية التصميمية المتجددة لدى شركة كيا موتورز العالمية.

وتبرز التعديلات على شبك أمامي محدث ومصابيح LED أمامية بتصميم جديد، وزودت بصادم أمامي جديد يحتوي على فتحات تهوية ومصابيح LED للضباب مكونة من 4 نقاط كما وصلت لمسات التجديد إلى السيارة من الخلف مع صادم جديد ونظام عادم بمخرجين موجودين على الجانب الأيمن لمزيد من الهوية الرياضية.

وصولا إلى مقصورة سيارة كيا سورينتو طراز2019 زودت سيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV التي تتسع لنقل 7 ركاب بمقود جديد، وتم تحديث شاشتها التي يبلغ قياسها 8 إنش الخاصة بالترفيه لتدعم نظامي ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، وتم تحسين أداء مكيفها، واستخدم الصانع الكوري مواد أعلى جودة فيها وتميزت عن الطراز الأساسي بحصولها على تطريزات على مقاعدها بشعار GT Line، وحصلت بشكل اختياري على نظام صوت بـ 10 سماعات بقدرة متميزة.

أما بالنسبة لسيارة كيا سورينتو 2019 الأساسية فهي تتوفر بعدة خيارات من المحركات، فتشمل محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.4 لتر يولد قوة 185 حصان و241 نيوتن. متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من ست سرعات. محرك V6 سعة 3.5 لتر يولد قوة 290 حصان و 342 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من ثمان سرعات.

وتعليقاً على هذا الإطلاق قال محمد عليان نائب الرئيس في الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن:" تعتبر سيارة سورينتو الجديدة، واحدة من أهم ما تقدمه كيا العالمية في فئة سيارات الكروس أوفر والاس يو في، والتي تتميز فيها حيث تمتاز سيارتنا في هذه الفئة بالجمال التصميمية والتقنية المتقدمة والمزايا العملية العديدة، وسنوفرها في سوقنا بمواصفات متكاملة وبأسعار مناسبة، والاهم بدعم قوي في خدمات ما بعد البيع".

#كيا

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