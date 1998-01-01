السعودية تسجن 11 أميراً احتجوا داخل قصر الحكم.. أودعهتم أحد أسوأ سجون المملكة

الرياض / وكالات /

اعتقلت السلطات السعودية عدداً إضافياً من الأمراء، وأودعتهم في السجن تمهيداً لمحاكمتهم، وذلك على خلفية احتجاجهم على قرار ملكي، بحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية، اليوم السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها - التي لم تكشف عن هويتها - مبررات اعتقال الأمراء، وقالت إن 11 أميراً "تجمهروا في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء".

وأضافت الصحيفة أن الأمراء طالبوا أيضاً بتعويض مادي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم، وأنه "بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم ورفضوا مغادرة قصر الحكم".

ونتيجة لذلك أصدر "الحرس الملكي" (كتيبة السيف الأجرب) أمراً بالتدخل حتى أُلقي القبض عليهم جميعاً، وقالت "سبق" إن أميراً اكتفت بذكر أحرف من اسمه (س. ع. س) هو من كان يتزعمهم، مؤكدة أنهم اعتقلوا وزجت بهم السلطات في سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم، مشيرةً أن "الجميع سيكونون سواسية أمام الشرع، وأن من لم ينفذ الأنظمة والتعليمات ستتم محاسبته كائناً من كان".

ويعد سجن الحائر أكبر السجون الموجودة في السعودية، ويقع على بعد 40 كيلومتراً جنوبي العاصمة الرياض، وهو أكثر سجون البلاد تحصيناً، حيث يخضع لرقابة أمنية مشددة، واُفتتح السجن عام 1983، وتشرف عليه المباحث العامة السعودية، ومعظم سجنائه مدانون في قضايا إرهاب، بمن فيهم من نفذوا هجمات لتنظيم القاعدة داخل السعودية، وتشير مصادر أخرى إلى أنه يستقبل أيضا سجناء الرأي.

وشكك المغرد السعودي المشهور على تويتر "مجتهد" بالأسباب الحقيقية لاعتقال الأمراء، وقال في تغريدة على حسابه الذي يتابعه نحو مليوني شخص أن الأمراء تجمهروا في قصر الحكم معترضين على حملة الاعتقالات لأقاربهم من الأمراء، وتغييب محمد بن نايف، نافياً أن يكون السبب دفعهم للفواتير.

وأضاف "مجتهد" أن "محمد بن سلمان أدرك أن هذه بداية تمرد داخل العائلة فعمد إلى اختلاق سبب يطرب له الناس فقام دليم (سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي) بتكليف سبق بنشر هذه الأكذوبة".

وفي تغريدة نشرها الكاتب السعودي، جمال خاشقجي، مساء أمس الجمعة، أكد أن السلطات اعتقلت عدداً من الأمراء، وقال إن اعتقالهم جاء "بسبب توجيههم انتقادات حيال عدد من القضايا"، مضيفاً أن "بعضهم كان يغرد داعيا للبطش ضد كل من ينتقد الدولة، وأحدهم كان كارهاً للربيع العربي، ويدعو لاستئصال نشطائه، رغم ذلك يجب أن ندعو ألا تكون هناك اعتقالات خارج النظام وأن تحفظ كرامتهم وحقوقهم".

وأضاف خاشقجي في تغريدة لاحقة أن التغريدات لم يكن لها علاقة بالحرب على الفساد.

وتفاعل سعوديون في موقع تويتر على نطاق واسع مع قرار سجن الأمراء، وتصدر هاشتاغ #الملك_يحاكم_الامراء_المتجاوزين قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في المملكة، وأبدى بعضهم تأييدهم للقرار باعتباره يساوي بين الأمراء والمواطنين، في حين شكك آخرون بالرواية التي تقدمها الصحف السعودية عن سبب اعتقال الأمراء.

وجاء تشكيك سعوديين في رواية تلك الصحف، بقولهم إن الأوامر الملكية التي صدرت عن الملك سلمان لم تتضمن في أي بند منها إرغام الأمراء على دفع فواتير المياه والكهرباء الخاصة بهم.