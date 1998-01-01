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العميد يختتم استعداداته لإياب الدوري بودية الجلاء

السبت 06 يناير 2018 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
العميد يختتم استعداداته لإياب الدوري بودية الجلاء



غزة / سما /

يختتم غزة الرياضي، استعداداته لإياب دوري الوطنية موبايل لأندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة، بمواجهة الجلاء، من الدرجة الأولى، ودياً اليوم السبت، على ملعب الشهيد عاهد زقوت.

وخاض غزة الرياضي، خلال فترة إعداده الثانية 5 لقاءات ودية، حيث فاز في 3 على فريق أهلي بيت حانون واتحاد خان يونس والهلال، بينما تعادل في مباراتين أمام المجمع الإسلامي وخدمات الشاطئ.

واطمئن المدير الفني غسان البلعاوي، على أوضاع فريق الكرة، الذي يتطلع لإكمال مسيرته الناجحة والقوية التي ظهر عليها خلال مرحلة الذهاب من الدوري.

وحل نادي غزة الرياضي في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، مع انتهاء مرحلة الذهاب، بفارق نقطتين عن المتصدر نادي الصداقة، الذي يملك 24 نقطة.

ويخوض غزة الرياضي مباراته الأولى في إياب الدوري يوم الاثنين القادم، عبر استقبال ضيفه القادسية.

#غزة الرياضي

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