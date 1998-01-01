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الترجي التونسي يؤكد وديته مع واد النيص

السبت 06 يناير 2018 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الترجي التونسي يؤكد وديته مع واد النيص



رام الله / سما /

 أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، أنه سيستقبل ترجي واد النيص الفلسطيني يوم 14 يناير الحالي، على استاد رادس في تونس، ضمن مساندة ودعم الشعب الفلسطيني.

ووافق نادي واد النيص، برئاسة عبد الله أبو حماد، على قبول الدعوة، والبدء في إجراءات التحضير، بما يقدم ظهورا فلسطينيا مميزا في هذا اللقاء التاريخي لواد النيص، أمام فريق الترجي الرياضي أحد أعرق الأندية التونسية والأفريقية.

وأوضح أبو حماد في تصريحات صحفية: "منذ اليوم الأول لتلقي الدعوة، بدأنا التواصل والاتصال مع رئيس الاتحاد اللواء جبريل الرجوب، من أجل الاتفاق معه على كافة التفاصيل المتعلقة بالمشاركة في هذا المهرجان الكروي، الداعم للقضية والشعب الفلسطيني".

#الترجي التونسي

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