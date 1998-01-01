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نجم برشلونة الشاب يرفض 3 عروض إنجليزية

السبت 06 يناير 2018 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم برشلونة الشاب يرفض 3 عروض إنجليزية



وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن تلقى خوسيه أرناييز نجم برشلونة الشاب 3 عروض من أندية إنجليزية كبيرة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك أرناييز الذي يلعب في الفريق الثاني لبرشلونة في 3 مباريات مع الفريق الأول هذا الموسم كانت جميعها في بطولة الكأس، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن أندية آرسنال، توتنهام وساوثامبتون أبدت رغبتها بالتعاقد مع أرناييز صاحب 23 عام في يناير الجاري.

وأضاف التقرير أن هذه الأندية على استعداد لفسخ عقد اللاعب البالغ 20 مليون يورو فقط، وربما تقدم مبلغ أكبر من هذا لتسهيل الصفقة.

وأكدت الصحيفة الكاتالونية على أن أرناييز لا يفكر بالرحيل عن صفوف البرسا في الوقت الراهن، فهو يسعى للبقاء في النادي والقتال من أجل الفوز بمقعد في الفريق الأول.

#أرناييز

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