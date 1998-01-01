رسمياً .. آرسنال يفتتح سوقه الشتوية بضم مدافع يوناني

وكالات / سما /

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي بشكل رسمي عن التعاقد مع كونستانتينوس مافروبانوس المدافع اليوناني مقابل 2.2 مليون باوند ليكون أولى صفقات السوق الشتوية.

وشارك ابن الـ 20 ربيعاً في 16 مباراة في الدوري اليوناني مع فريق جيانّينا.

ويعتبر اللاعب الذي مثل منتخب بلاده تحت 21 عاماً واحداً من أفضل المواهب في اليونان.

ويُعتبر مافروبانوس الصفقة الأولى التي يبرمها رئيس الكشافة سفين ميسلينتات.

وشارك اللاعب في تدريبات الجانرز للمرة الأولى اليوم –الجمعة- ولكن من المتوقع أن يخرج بنظام الإعارة في النصف الثاني من الموسم لاكتساب المزيد من الخبرات.