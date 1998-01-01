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مفاجأة مدوية بتشكيلة الأغلى بالعالم

السبت 06 يناير 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة مدوية بتشكيلة الأغلى بالعالم



وكالات / سما /

شهدت تشكيلة أغلى اللاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية في الوقت الحالي, مفاجأة من العيار الثقيل.

ولم يتواجد بالتشكيلة، التي اختارها موقع "transfermarkt" العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد، والفائز "مؤخرا" بالكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم من "الفيفا".

وقدّر "transfermarkt" القيمة السوقية لرونالدو بـ120 مليون يورو، وهو نفس ثمن هاري كين مهاجم توتنهام، لكنه اختار نجم منتخب إنجلترا في التشكيلة بحكم أن عمره "24 عاما"، بينما يبلغ "صاروخ ماديرا" "32 عاما".

وجاءت التشكيلة التي وضعت طبقا لتقدير الموقع للقيمة السوقية للاعبين على الشكل التالي:

- حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (50 مليون يورو).

- خط الدفاع: جون ستونز (40 مليون), وفيرجل فان ديك (50 مليون), وماتس هوميلس (40 مليون).

- خط الوسط: بول بوغبا (90 مليون), وتوني كروس (80 مليون), وفيليب كوتينيو (90 مليون), وكيفن دي بروين (110 مليون).

- خط الهجوم: ليونيل ميسي (180), وهاري كين (120 مليون), ونيمار دا سيلفا (150 مليون).

#التشكيلة #اللاعبين

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