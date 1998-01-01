السعودية: اعتقال 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم

الرياض /وكالات/

قالت وسائل إعلام سعوديّة، الجمعة، إنّ السلطات ألقت القبض على 11 أميرًا، كانوا قد تجمهروا في قصر الحكم، بعد مطالبتهم بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء.

وكان الأمراء الذين ألقي القبض عليهم، قد تجمهروا في قصر الحكم، مطالبين بـ"التعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".

ورفض الأمراء الخروج من القصر، حيث قامت "كتيبة السيف الأجرب"، التابعة للحرس الملكي، بإلقاء القبض عليهم، وإيداعهم سجن الحائر تمهيدًا لمحاكمتهم.

وقالت صحيفة "سبق" الرسمية السعودية، إنه صدر أمر للحرس الملكي بتدخل "كتيبة السيف الأجرب"، وتم القبض عليهم، ويتزعمهم الأمير س.ع.س.

وقال مجتهد، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إنّ "هؤلاء الأمراء تجمهروا في قصر الحكم معترضين على حملة الاعتقالات لأقاربهم من الأمراء وتغييب محمد بن نايف وليس بسبب الفواتير".

‏وتابع مجتهد، "محمد بن سلمان أدرك ان هذه بداية تمرد داخل العائلة فعمد إلى اختلاق سبب يطرب له الناس فقام دليم بتكليف سبق بنشر هذه الأكذوبة".