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مصرية تطالب بخلع زوجها بعد ما تسببت خفة دمه بشلل أمه!

السبت 06 يناير 2018 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرية تطالب بخلع زوجها بعد ما تسببت خفة دمه بشلل أمه!



روسيا اليوم

رفعت زوجة مصرية ضاقت ذرعا بمقالب زوجها، دعوى بالخلع مبررة طلبها للقاضي، بأن زوجها يهوى المقالب المرعبة وتسبب آخر مقالبه بشل أمه.

وقالت شيماء البالغة من العمر 31 عاما (مشتكية من زوجها محمود، البالغ من العمر 33 عاما) للقاضي: "زوجي يهوى المقالب المرعبة ويمزح بها، ووصل به الأمر إلى أن تسبب بشلل لأمه".

من جانبها ذكرت وسائل إعلام أخرى، أن "محمود اعتاد أن يدبر المقالب لأسرته، وكان من بين تلك المقالب، مقلب أعده لأسرته يوم ولادة طفله عدنان البالغ من العمر 3 سنوات، فقد وضع مكياجا للطفل جعله يبدو كما لو كان مقتولا".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "والدة محمود أصيبت بصدمة كبيرة عندما شاهدت حفيدها بهذا الشكل، وظنت أنه قتل بالفعل، فدخلت في غيبوبة كانت سببا في إصابتها بشلل نصفي، الأمر الذي دفع شيماء للحديث مع زوجها حول مقالبه وحول ضرورة توقفه عن القيام بها وخاصة بعدما حدث لوالدته".

وأضافت شيماء: "زوجي أخد يبرر لي قيامه بتلك المقالب، مؤكدا في الوقت ذاته أن ما حدث لوالدته لا دخل له به"، الأمر الذي جعلها ترى أنه لا يعلم مدى خطورة ما يقوم به ولذا قررت إنهاء زواجها منه.

وأكدت وسائل الإعلام أن "الزوجة شيماء غادرت منزل زوجها وذهبت إلى منزل والدها وروت له ما حدث، وطلبت الطلاق من زوجها وهو ابن عمها، إلا أنه رفض تطليقها وطلب منها العودة إلى المنزل ورعاية طفلهما، الأمر الذي دفعها لرفع دعوى خلع ضده".

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